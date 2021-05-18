Avrupa medyası basın ofisleri bombalanınca gözünü açtı! İspanyol El Pais gazetesi: İsrail basını susturmaya çalışıyor
İspanya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais, İsrail'in basını susturmaya çalıştığını yazdı. İsrail'in, Gazze'deki basın kuruluşlarının olduğu binayı bombalamasını hatırlatan gazete, "İsrail, Gazze meselesinde basını susturmaya ve kafasını karıştırmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.
İspanya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais, "İsrail, Gazze meselesinde basını susturmaya ve kafasını karıştırmaya çalışıyor" diye yazarak İsrail yönetimini haberleri manipüle etmekle suçladı.
BASIN OFİSLERİNİN BULUNDUĞU BİNA BOMBALANMIŞTI
İsrail'in, Gazze'deki ABD merkezli Associated Press (AP) ve Katar merkezli Al Jazeera basın kuruluşlarının olduğu binayı 15 Mayıs Cumartesi günü düzenlediği saldırıyla yıktığını hatırlatan İspanyol gazetesi, bu olayın, "bir İsrail askeri sözcüsünün cuma günü erken saatlerde Filistin bölgesi içinde var olmayan bir kara operasyonu konusunda yabancı basını şaşırtmaya çalışmasının arkasından yaşandığına" dikkati çekti.
'İSRAİL MEDYAYI MANİPÜLE EDİYOR' ELEŞTİRİSİ
İsrail ordusunun, ilk verilen bilgiden iki saat sonra, Gazze'ye tanklarla ve askerle girildiğini yazan yabancı basın kuruluşlarını yalanlayıp, baskıdaki ya da dijital ortamdaki haberlerini değiştirmeye zorladığı kaydedilen haberde, "yabancı basının kullanıldığı bu stratejinin altında, sanki İsrail ordusu kara harekatı başlatmış gibi gösterip Hamas komutanlarının saklandıkları yerlerden çıkmalarını sağlamak olduğu" ifade edildi.
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