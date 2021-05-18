Avrupa medyası basın ofisleri bombalanınca gözünü açtı! İspanyol El Pais gazetesi: İsrail basını susturmaya çalışıyor

İspanya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais, "İsrail, Gazze meselesinde basını susturmaya ve kafasını karıştırmaya çalışıyor" diye yazarak İsrail yönetimini haberleri manipüle etmekle suçladı.

BASIN OFİSLERİNİN BULUNDUĞU BİNA BOMBALANMIŞTI

İsrail'in, Gazze'deki ABD merkezli Associated Press (AP) ve Katar merkezli Al Jazeera basın kuruluşlarının olduğu binayı 15 Mayıs Cumartesi günü düzenlediği saldırıyla yıktığını hatırlatan İspanyol gazetesi, bu olayın, "bir İsrail askeri sözcüsünün cuma günü erken saatlerde Filistin bölgesi içinde var olmayan bir kara operasyonu konusunda yabancı basını şaşırtmaya çalışmasının arkasından yaşandığına" dikkati çekti.