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Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!
İsrail dünyanın gözü önünde Filistinlileri katletmeye devam ediyor. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi. Toplam yaralı sayısının ise bin 200'e yükseldiği kaydedildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya üzerinden algı operasyonlarına başladı. Netanyahu son olarak İsrail'e destek veren ülkeleri açıkladı. Öte yandan Netanyahu'nun bu paylaşımı sonrası osna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Šefik Džaferovič'ten sert tepki geldi. Džaferovič, "Bosna Hersek, Gazze'de sivillere saldıran ve onları katleden İsrail güçlerinin saldırılarını desteklemedi ve destekleyemez" dedi. İşte Netanyahu'nun paylaştığı 25 ülke...
Giriş Tarihi: 16.05.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 13:34
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Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!
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Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!
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Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!
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Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!
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Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!