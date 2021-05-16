Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları dün gece de devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail tarafından gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 10'u kadın 8'i çocuk olmak üzere 26 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi. Toplam yaralı sayısının ise bin 200'e yükseldiği kaydedildi.