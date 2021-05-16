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Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!

İsrail dünyanın gözü önünde Filistinlileri katletmeye devam ediyor. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi. Toplam yaralı sayısının ise bin 200'e yükseldiği kaydedildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya üzerinden algı operasyonlarına başladı. Netanyahu son olarak İsrail'e destek veren ülkeleri açıkladı. Öte yandan Netanyahu'nun bu paylaşımı sonrası osna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Šefik Džaferovič'ten sert tepki geldi. Džaferovič, "Bosna Hersek, Gazze'de sivillere saldıran ve onları katleden İsrail güçlerinin saldırılarını desteklemedi ve destekleyemez" dedi. İşte Netanyahu'nun paylaştığı 25 ülke...

Giriş Tarihi: 16.05.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 13:34
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Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!
Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları dün gece de devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail tarafından gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 10'u kadın 8'i çocuk olmak üzere 26 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi. Toplam yaralı sayısının ise bin 200'e yükseldiği kaydedildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!
Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!

Sosyal medya üzerinden algı operasyonlarına başlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son olarak da Twitter'dan 25 ülke bayrağını paylaşarak, İsrail'in Filistine saldırıları süresince 'İsrail'in yanında kararlılıkla durdukları' için bayrakları yer alan ülkelere teşekkür etti.

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Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!
Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!

Ancak Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Šefik Džaferović, Netanyahu'nun Bosna bayrağını kullanmasına tepki göstererek, "Netanyahu'ya benim mesajım, Bosna Hersek, Gazze'de sivillere saldıran ve onları katleden İsrail güçlerinin saldırılarını desteklemedi ve destekleyemez" dedi.

İşte Netanyahu'nun paylaştığı o ülkeler...

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Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!
Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!

ABD

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Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!
Netanyahu İsrail zulmüne destek veren ülkeleri açıkladı!

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