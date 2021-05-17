Katil İsrail'e uluslararası yaptırım gelebilir! Netanyahu tutuklanıp Lahey’de yargılanmalı

İSRAİL CÜRETKARLIĞINI ABD'DEN ALIYOR

İsrail bu kadar pervasız ve cüretkar nasıl davranabiliyor? Çünkü BM'nin ABD ve Fransa gibi daimi üyelerinin kayıtsız ve şartsız desteğinden desteğinden cesaret alıyor. Peki BM bu konuda ne yapabilir?





Yaptırım kararları çıkarabilir. Ekonomik, diplomatik ve askeri yaptırımlar uygulayabilir. Bu konuda hiçbir yaptırım kararı çıkmadı. Bunun tek bir sebebi var ABD'nin bunu veto etmesidir. Uluslararası hukukçu olarak biz buna itiraz ediyoruz. Sayın Erdoğan'ın ifade ettiği gibi "dünya 5'ten büyüktür" sözünün hukuki temeleri de var. BM'deki 5 daimi üyeden herhangi biri veto ederse hiçbir kararı uygulayamıyorsunuz.