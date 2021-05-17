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Son dakika: BM Genel Kurulu Filistin için toplanıyor! Tarih belli oldu

, 'in 'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak. Toplantı kararına dair Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'dan da bir açıklama geldi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, perşembe günü Filistin gündemiyle toplanacak BM Genel Kurulu'na katılacak. İşte son dakika haberine dair detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Son dakika: BM Genel Kurulu Filistin için toplanıyor! Tarih belli oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.

Toplantı kararına dair açıklama yapan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır "BM Genel Kurulu'nu, İslam İşbirliği Teşkilatı adına Nijer ve Arap Grubu adına Cezayir Daimi Temsilcilerinin ortak imzalı mektubunda yer alan talebe binaen, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere, 20 Mayıs Perşembe günü saat 10:00 da toplayacağım." ifadelerine yer verdi.

FİLİSTİN'DE SON DURUM NE?

'in Filistinlilere yönelik şiddeti son bulmuyor. 10 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırılarında 50'den fazlası çocuk, 30'dan fazlası kadın olmak üzere 219 Filistinli şehit oldu.

FİLİSTİN, ABD'NİN BMGK'DAKİ TUTUMUNA TEPKİ GÖSTERDİ

, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkes çağrısı için ortak açıklama yapmasına ve toplanmasına engel olma girişimlerini kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Güvenlik Konseyi'ndeki pozisyonu reddediyoruz. İsrail'in saldırganlığını durdurmak için çabalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA KATILACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, perşembe günü Filistin gündemiyle toplanacak 'na katılacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ele alınacağı BM Genel Kurul oturumuna katılmak üzere perşembe günü New York'ta olacak.

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