Son dakika: BM Genel Kurulu Filistin için toplanıyor! Tarih belli oldu

Toplantı kararına dair açıklama yapan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır "BM Genel Kurulu'nu, İslam İşbirliği Teşkilatı adına Nijer ve Arap Grubu adına Cezayir Daimi Temsilcilerinin ortak imzalı mektubunda yer alan talebe binaen, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere, 20 Mayıs Perşembe günü saat 10:00 da toplayacağım." ifadelerine yer verdi.