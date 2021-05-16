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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'den flaş "Gazze" açıklaması

Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in saldırıları nedeniyle 'nde 10 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'den flaş Gazze açıklaması

SON DAKİKA HABERİ | Maliki, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesinin İsrail'in saldırılarını ele almak üzere gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanları düzeyindeki çevrim içi olağanüstü toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

İsrail'in abluka altında tuttuğu 'ndeki halk aleyhinde suç işlediğini ve şiddet uyguladığını belirten Maliki, "Gazze'ye yönelik devam eden barbarca bombalamalar, 10 binden fazla vatandaşının yerinden edilmesine ve bölgenin dört bir yanında yüzlerce evin yıkılmasına yol açtı." dedi.

Maliki, Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek "Araplara ölüm" diye slogan atan sömürgecilerin terör saldırıları dahil işgal güçlerine ait ordu ve polis gibi tüm imkanlarıyla saldırılara yoğunlaştığını ifade etti.

İSRAİL'İN SUÇLARI KARŞISINDA ULUSLARARASI CEPHE OLUŞTURULMASI ÇAĞRISI

İİT'den İsrail'in suçlarına ve tehlikeli tırmanışına güçlü şekilde engel olmak için uluslararası bir cephe oluşturulmasını isteyen Maliki, ayrıca (), , ve uluslararası mahkemeleri bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

Maliki, İsrail'le normalleşmenin "ırkçı sistemi" desteklemek anlamına geldiğini vurgulayarak, barışa ulaşmadan, İsrail'in ve Filistin topraklarındaki işgalini sonlandırmadan bu ırkçı, sömürge sistemiyle normalleşmenin ve bu konudaki aceleciliğin apartheid rejimine destek ve onun suçlarına ortak olmak olduğunu kaydetti.

İİT, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacağını duyurmuştu.

'ın talebiyle gerçekleştirilecek toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarındaki özellikle ve 'ya yönelik saldırıların ele alınacağı ifade edilmişti.

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