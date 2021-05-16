Son dakika: Çin'den ABD'ye İsrail ve Filistin çağrısı

BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen tansiyon ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için 3. kez toplandı.

ÇİN TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

BM Güvenlik Konseyi mayıs ayı dönem başkanlığını yürüten Çin'in Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin gerginliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkati çekerek uluslararası toplumu derhal hareket etmeye çağırdı.

"ŞİDDETE SON VERİN"

Çin'in sivillere yönelik saldırıları kınadığını belirten Vang, İsrail ve Filistin'e ilk olarak ateşkes ve şiddete son vermeleri teklifinde bulundu.

ABD'yi BM Güvenlik Konseyinin sorunun çözümüne yönelik çabalarını engellemekle suçlayan Vang, "ABD'ye adil bir tutum sergileme ve sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıyoruz. ABD, gerginliğin azaltılması, güvenin tesis edilmesi ve siyasi çözüm için uluslararası toplumla birlikte BM Güvenlik Konseyine destek vermeli." dedi.

FİLİSTİN'DE SON DURUM NE?

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192'ye yükseldi.