17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika: Filistin'den ABD'ye tepki

Son dakika haberi..., 'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin () 'de ateşkes çağrısı için ortak açıklama yapmasına ve toplanmasına engel olma girişimlerini kınadı. Öte yandan bir hafta içinde üçüncü kez toplanan BMGK hala somut bir adım atamadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2021
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Son dakika: Filistin'den ABD'ye tepki

ilistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Güvenlik Konseyi'ndeki pozisyonu reddediyoruz. İsrail'in saldırganlığını durdurmak için çabalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin tutumu nedeniyle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurması için BM Genel Kuruluna başvurmak üzere harekete geçileceği kaydedildi.

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ABD'nin, BMGK'nın ateşkes çağrısı için ortak açıklama yapmasına ve toplanmasına engel olma girişimlerinin ardından Konsey dün 3. kez toplanmıştı.

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BMGK mayıs dönem başkanı olan Çin'in Dışişleri Bakanı Vang Yi, kendisinin yönettiği toplantıda, ABD'yi BMGK'nın krize çözüm bulmaya yönelik çabalarını engellemekle suçlamıştı.

Vang, "ABD'ye adil bir tutum sergileme ve sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıyoruz. ABD, gerginliğin azaltılması, güvenin tesisi ve siyasi çözüm için uluslararası toplumla birlikte BMGK'ye destek vermeli." demişti.

Bir hafta içinde üçüncü kez toplanan BMGK hala somut bir adım atamadı.

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