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ABD yönetiminden PKK'lı teröristlere ziyaret! Hainlere yönelik sevgi Biden döneminde de devam ediyor!

Dışişleri Müsteşar Vekili ve beraberindeki heyet, SDG ismini kullanan YPG/ elebaşları ve örgütün paravan sivil yapılanması Demokratik Konseyi üyeleri ve 'daki kabile liderleri ile görüştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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ABD yönetiminden PKK'lı teröristlere ziyaret! Hainlere yönelik sevgi Biden döneminde de devam ediyor!

Dışişleri Müsteşar Vekili ve beraberindeki heyet, 'de YPG/ terör örgütünün işgali altındaki kuzeydoğu bölgesini ziyaret etti.

Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Hood'a Dışişleri Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Vekili , Suriye Temsilci Yardımcısı , ve Suriye Direktörü Zehra Bell'in eşlik ettiği bildirildi.

TERÖRİSTLERLE DE GÖRÜŞTÜLER

Heyetin, SDG ismini kullanan YPG/PKK elebaşları ve örgütün paravan sivil yapılanması üyeleri ve 'daki kabile liderleri ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "Müsteşar Vekili, ABD'nin DEAŞ ile mücadele koalisyonundaki koordinasyon ve iş birliği, kuzeydoğu Suriye'deki istikrarın devamı ve DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için kurtarılan bölgelerde istikrar yardımlarının teslimi konusunda kararlı olduğunu yineledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hood'un, Suriye'de siyasi bir çözüm çalışmalarına da bağlı olduğunu ifade ettiği, 'nin Suriye'ye insani yardıma devam edeceğini söylediği belirtildi.

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