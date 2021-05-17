ABD yönetiminden PKK'lı teröristlere ziyaret! Hainlere yönelik sevgi Biden döneminde de devam ediyor!
ABD Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ve beraberindeki heyet, SDG ismini kullanan YPG/PKK elebaşları ve örgütün paravan sivil yapılanması Suriye Demokratik Konseyi üyeleri ve Rakka'daki kabile liderleri ile görüştü.
Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Hood'a Dışişleri Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Vekili Aimee Cutrona, Suriye Temsilci Yardımcısı David Brownstein, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Irak ve Suriye Direktörü Zehra Bell'in eşlik ettiği bildirildi.
TERÖRİSTLERLE DE GÖRÜŞTÜLER
Heyetin, SDG ismini kullanan YPG/PKK elebaşları ve örgütün paravan sivil yapılanması Suriye Demokratik Konseyi üyeleri ve Rakka'daki kabile liderleri ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "Müsteşar Vekili, ABD'nin DEAŞ ile mücadele koalisyonundaki koordinasyon ve iş birliği, kuzeydoğu Suriye'deki istikrarın devamı ve DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için kurtarılan bölgelerde istikrar yardımlarının teslimi konusunda kararlı olduğunu yineledi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Hood'un, Suriye'de siyasi bir çözüm çalışmalarına da bağlı olduğunu ifade ettiği, ABD'nin Suriye'ye insani yardıma devam edeceğini söylediği belirtildi.
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