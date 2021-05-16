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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar-Filistin-Pakistanlı mevkidaşlarıyla Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaparak, Filistin'de yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar-Filistin-Pakistanlı mevkidaşlarıyla Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, bugün çevirim içi olarak düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Toplantısı sonrası Katar, Filistin ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ile bu konuda uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

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