17 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Papa Francis ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Papa Francis ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ’in ’e yönelik saldırıları ele alındı. Başkan Erdoğan, "'ün statüsünü ihlal eden uygualamalara son verilmeli" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Papa Francis ile görüştü

Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, 'in 'e yönelik saldırıları ele alındı.



BU VAHŞET BÖLGESEL GÜVENLİĞİ DE TEHDİT EDİYOR
Başkan Erdoğan, görüşmede, Filistin'de bir vahşet yaşandığını belirterek, İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.



Mescid-i Aksa'ya ve Kutsal Kabir Kilisesi'ne erişimi engelleyen, ibadet özgürlüğünü kısıtlayan, Filistin topraklarında masum sivilleri katleden işgalci İsrail'in insanlık onurunu da çiğnediğini vurgulayan Başkan Erdoğan, İsrail'in müsebbibi olduğu bu vahşetin bölgesel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdi.



BİR AN EVVEL SON VERİLMELİ
Başkan Erdoğan, İsrail'in 'ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.



Uluslararası camianın İsrail'e hak ettiği caydırıcı tepkiyi ve dersi vermesi ve bu yönde somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak tüm gayretlerini bu noktaya teksif ettiklerini, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüttüklerini, ancak Güvenlik Konseyinin gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini dile getirdi.



Uluslararası camianın insanlık suçu işleyen İsrail'i gereken yaptırımlarla cezalandırmadığı müddetçe Filistinlilerin katliama uğramaya devam edeceğine dikkati çeken Başkan Erdoğan, bu konuda Papa Fransuva'nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Erdoğan Papa ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN PAPA İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FİLİSTİN DİPLOMASİSİ!
Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FİLİSTİN DİPLOMASİSİ!
Putin'in kapısını çaldılar PUTİN'İN KAPISINI ÇALDILAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA