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Arap Birliği'nden Filistin hamlesi! Olağanüstü toplantı kararı

Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki yaptığı açıklamada 'in talebi üzerine birliğin pazartesi olağanüstü toplanarak 'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşeceği ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Arap Birliği'nden Filistin hamlesi! Olağanüstü toplantı kararı

Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, toplantının daimi üyeler nezdinde başkanlığında 'de toplanacağını söyledi.

İŞLENEN SUÇLAR MASAYA YATIRILACAK

Zeki açıklamasında, toplantıda 'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki saldırı ve ihlallerinin ele alınacağını ifade ederek, başta olmak üzere İslami mukaddesata karşı işlediği suçların masaya yatırılacağını belirtti.

Toplantıda ayrıca, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara müdahalesi ve başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yerleşim yerlerinin gasbedilmesinin de görüşüleceği bildirildi.

GERİLİM ARTTI

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oldu. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.

YARALI SAYISI ARTIYOR

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. , İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

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