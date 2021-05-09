Arap Birliği'nden Filistin hamlesi! Olağanüstü toplantı kararı

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, toplantının daimi üyeler nezdinde Katar başkanlığında Kahire'de toplanacağını söyledi.

İŞLENEN SUÇLAR MASAYA YATIRILACAK

Zeki açıklamasında, toplantıda İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki saldırı ve ihlallerinin ele alınacağını ifade ederek, Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslami mukaddesata karşı işlediği suçların masaya yatırılacağını belirtti.

Toplantıda ayrıca, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara müdahalesi ve Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yerleşim yerlerinin gasbedilmesinin de görüşüleceği bildirildi.