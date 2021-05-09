Arap Birliği'nden Filistin hamlesi! Olağanüstü toplantı kararı
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki yaptığı açıklamada Filistin'in talebi üzerine birliğin pazartesi olağanüstü toplanarak İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşeceği ifade edildi.
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, toplantının daimi üyeler nezdinde Katar başkanlığında Kahire'de toplanacağını söyledi.
İŞLENEN SUÇLAR MASAYA YATIRILACAK
Zeki açıklamasında, toplantıda İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki saldırı ve ihlallerinin ele alınacağını ifade ederek, Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslami mukaddesata karşı işlediği suçların masaya yatırılacağını belirtti.
Toplantıda ayrıca, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara müdahalesi ve Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yerleşim yerlerinin gasbedilmesinin de görüşüleceği bildirildi.
GERİLİM ARTTI
İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oldu. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.
YARALI SAYISI ARTIYOR
İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'de gelecek hafta hangi ürünler satılacak? 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı günü...
- Elon Musk canlı yayın nasıl izlenir? NBC TV Saturday Live Night (SNL) programı saat kaçta başlıyor? Dogecoin açıklaması...
- Kadir suresi faziletleri: Kadir suresi nasıl okunur? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali)
- Tilavet secdesi nasıl yapılır, hangi dua okunur? Tilavet secdesi ayetleri nelerdir? Diyanet açıklaması!
- Kadir Gecesi ibadetleri neler? Hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Yapılması gereken ibadetler...
- Diyanet: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı
- Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi?
- Diyanet: Kadir Gecesi ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Kadir Gecesi hangi sureler okunur? Kadir Gecesi okunacak zikirler ve çekilecek tesbihler neler? Diyanet açıklaması
- Kadir Gecesi kutlama mesajları 2021: En güzel anlamlı, kısa ve öz Kadir Gecesi mesajları ve sözleri burada!
- Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? 8 Mayıs GS BJK derbisi ne zaman başlayacak? İlk 11'ler açıklandı mı?
- Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL tam kapanma yardımı nereden, nasıl alınır? e-Devlet sorgulama!