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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'e kınama bildirisi! Türkiye öncü oldu

Başkanı yaptığı son dakika açıklamasında " Parlamento Birliği (İSİPAB), TBMM Başkanlığı'mızın girişimiyle İsrail'in Filistinli müslümanlara uyguladığı şiddet ve zulmü kınayan bir bildiri yayımladı." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'e kınama bildirisi! Türkiye öncü oldu

Başkanı yaptığı son dakika açıklamasında "İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), TBMM Başkanlığı'mızın girişimiyle İsrail'in Filistinli müslümanlara uyguladığı şiddet ve zulmü kınayan bir bildiri yayımladı." ifadelerini kullandı.

BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Parlamento Birliği tarafından yapılan kınama paylaşımında "Kudüs ve kutsal mekanlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in, Kudüs'ün ve Mescid-i Haram'ın statüsünü değiştirmeyi amaçlayan saldırgan operasyonlarını, Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerini sürekli kınamaya devam edeceğiz." denildi.

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