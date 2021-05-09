İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'e kınama bildirisi! Türkiye öncü oldu

BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği tarafından yapılan kınama paylaşımında "Kudüs ve kutsal mekanlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in, Kudüs'ün ve Mescid-i Haram'ın statüsünü değiştirmeyi amaçlayan saldırgan operasyonlarını, Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerini sürekli kınamaya devam edeceğiz." denildi.