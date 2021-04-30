Fransa'da Macron'un faşistleri İbni Sina Cami'ne saldırdı

Cami duvarlarına önceki saldırıda olduğu gibi "EELV=Hainler" yazılarak, Yeşiller Partisinden (EELV) olan Strasbourg belediyesinin Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatı için 2 milyon 563 bin 999 avro yardım kararına tepki gösterildi.