Portekiz'de dünyanın en uzun yaya asma köprüsü açıldı | Maliyeti 2.8 milyon dolar

Arouca Belediye Başkanı Margarida Belem konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyada buna benzer başka bir köprü yok. Aşmamız gereken birçok zorluk çıktı ama başardık" diye konuştu.





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