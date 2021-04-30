Portekiz'de dünyanın en uzun yaya asma köprüsü açıldı | Maliyeti 2.8 milyon dolar
Portekiz'de 516 metre uzunluğunda ve 175 metre yüksekliğindeki dünyanın en uzun asma yaya köprüsü açıldı. Asma köprü, Porto'nun güneyinde, Aguieiras Şelalesi ile Paiva Boğazı'nı birbirine bağlayan Arouca kasabasında bulunan Arouca Jeoparkı'nda yer alıyor.
Asma köprü, Porto'nun güneyinde, Aguieiras Şelalesi ile Paiva Boğazı'nı birbirine bağlayan Arouca kasabasında bulunan Arouca Jeoparkı'nda yer alıyor.
'516 Arouca' olarak adlandırılan köprüden ilk geçen kişinin ise 42 yaşındaki Hugo Xavier olduğu ifade edildi.
MALİYETİ 2.8 MİLYON DOLAR
Maliyetinin 2,8 milyon dolar olduğu köprünün geçişinin ise 10 dakika sürdüğü ifade edildi.
Şelale ve vadi manzaralı köprünün inşaatının 3 yıl sürdüğü kaydedildi. Yetkililer, yeni köprüyle pandemiden olumsuz etkilenen bölgeye ziyaretçi ve turist çekmeyi ümit ediyor.
Arouca Belediye Başkanı Margarida Belem konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyada buna benzer başka bir köprü yok. Aşmamız gereken birçok zorluk çıktı ama başardık" diye konuştu.
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