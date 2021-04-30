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Portekiz'de dünyanın en uzun yaya asma köprüsü açıldı | Maliyeti 2.8 milyon dolar

'de 516 metre uzunluğunda ve 175 metre yüksekliğindeki dünyanın en uzun asma yaya köprüsü açıldı. Asma köprü, 'nun güneyinde, ile 'nı birbirine bağlayan kasabasında bulunan 'nda yer alıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Portekiz'de dünyanın en uzun yaya asma köprüsü açıldı | Maliyeti 2.8 milyon dolar

Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü 516 , 'de turizme açıldı.

Salgın sebebiyle kapalı olan 516 metre uzunluğundaki köprünün yerden yüksekliği ise 175 metre olduğu açıklandı.

Asma köprü, 'nun güneyinde, ile 'nı birbirine bağlayan Arouca kasabasında bulunan 'nda yer alıyor.

'516 Arouca' olarak adlandırılan köprüden ilk geçen kişinin ise 42 yaşındaki olduğu ifade edildi.

MALİYETİ 2.8 MİLYON DOLAR

Maliyetinin 2,8 milyon dolar olduğu köprünün geçişinin ise 10 dakika sürdüğü ifade edildi.

Şelale ve vadi manzaralı köprünün inşaatının 3 yıl sürdüğü kaydedildi. Yetkililer, yeni köprüyle pandemiden olumsuz etkilenen bölgeye ziyaretçi ve turist çekmeyi ümit ediyor.

Arouca Belediye Başkanı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyada buna benzer başka bir köprü yok. Aşmamız gereken birçok zorluk çıktı ama başardık" diye konuştu.

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