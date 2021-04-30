Türk SİHA'ları Rusya'yı korkuttu! Dünya basını SİHA'larını konuşuyor: Hedeflerini yok ediyor
Türkiye'nin terörle mücadele ve Libya ile Karabağ'daki savaşlarda tarih yazan SİHA'ları dünya basınının gündeminden düşmüyor. Dünya basınında 'savaşların kaderini değiştirecek yeni oyuncu' olarak bahsedilen Türk SİHA'ları için "Hedefini yok ediyor" ifadelerine yer verildi. Son olarak Ukrayna'nın da Türk SİHA'larını kullanması Rus basınında manşetlere taşındı. Rus basınına yansıyan SİHA korkusu, "Hedeflerini yok ediyor" ifadelerini kullandırttı.
Dünyanın yakından takip ettiği Türk SİHA'ları gündemden düşmüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve müttefiklerinin operasyonlarında tarih yazan Türk SİHA'ları "hedeflerini yok ediyor" ifadeleriyle anlatıldı.
Son olarak askeri konularda yayım yapan Rus Top War sitesi, Türk SİHA'larını, Türkiye'nin ürettiği yeni mühimmatlar üzerinden konu edindi. M5 dergisinin çeviri haberine göre, yazıda şu ifadeler kullanıldı:
"HEDEFLERİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE YOK EDİYORLAR"
"Türkiye'nin mevcut İHA'ları ve onlar için ürettiği silahlar son zamanlarda yaşanan çatışmalarda kendilerini kanıtladı. Bunlar çeşitli hedefleri minimum riskle etkili bir şekilde yok etmelerini sağladı. Türkiye bu konuda yeni ürünlerini geliştirmeye ise devam ediyor.
MAM serisi özellikle insansız hava araçlarında kullanılmak üzere Türk Roketsan tarafından geliştirildi. MAM-L, Türk SİHA'larının ana mühimmatı ve SİHA operasyonlarının da neredeyse tamamında kullanıldı.
"YENİ MÜHİMMATLARI TEST ETTİLER"
MAM serisinin farklı taktik ve teknik özelliklere sahip sadece iki mühimmatı vardı. Üretici firma ise yeni bir modelin testlerinin başladığını duyurdu ve geçtiğimiz günlerde bu testlerde İHA Bayraktar Akıncı yeni üretilen bir MAM-T bombası ile hedefini başarıyla vurdu.
ABD TÜRK SİHA'LARINI KONUŞUYOR
Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Türk SİHA'ları, dünya basının gündeminden de düşmüyor. Önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larından "sihirli mermi" olarak bahsetti. David Hambling tarafından kaleme alınan makalede Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında birkaç farklı insansız hava aracı kullandığı, bunlar arasında en etkilisinin Türk SİHA'ları olduğu vurgulandı.
Bayraktar TB-2'lerin başarısından övgüyle bahsedildi. Makalede Türk yapımı SİHA'ların daha önce Suriye, Irak ve Libya'da da etkili kullanıldığı belirtildi. Bayraktar TB-2'lerin ABD veya İsrail yapımı SİHA'lardan çok daha etkili olduğunun altı çizildi.
Daha önce de dünyaca ünlü The Economist dergisi, Karabağ cephesinde Türk SİHA'larının etkili olacağı öngörüsünde bulunmuştu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB-2'lerden "İHA piyasasının yıldızı" olarak bahsetmişti.
ALMANYA HAYRAN KALDI
Türkiye'nin geliştirdiği silahlı ve insansız hava araçları, Almanya'yı karıştırmış durumda. Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'daki başarısından sonra, Almanya'da Savunma Bakanlığı başta olmak üzere hükümet, partiler, partilerin savunma uzmanlarının tek konusu Türk SİHA ve İHA'ları oldu.
Almanya'da bu tartışmalar sürerken, ülkenin sol görüşlü etkili yayın organlarından Junge Welt gazetesi, "Türkiye süper güç oldu" manşetini attı. Gazete, bu duruma gerekçe olarak "batının uyguladığı ambargoları" gösterdi.
Junge Welt, "Her şey gayri resmi boykotla başladı. 2016 yılında Türkiye, NATO'dan savaş İHA'ları almak istedi. Ancak ABD ve İsrail, bunları tedarike etmedi. Sonra Türk firmaları işe koyuldu ve TAI-Anka ile Bayraktar İHA'ları, uluslararası sektörün en gelişmiş ürünleri oldu. Türkiye, bugün ambargo koyanlara minnettar" diye yazdı.
İNGİLTERE DE İSTİYOR
Türkiye imzalı insansız araçların, operasyon kapsamında yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemini yok ettiğinin altı çizildi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Azerbaycan'ın ortaya koyduğu performanstan son derece etkilendiği, Savunma Bakanlığı'ndan İngiliz ordusu için kendi SİHA programını geliştirmesini istediği aktarıldı.
Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek amacıyla söz konusu ülkede kullanıldığı belirtildi.
İŞTE SİHA'NIN ÖZELLİKLERİ
Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir.
Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır . Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Keşif, sürekli havadan gözetleme, istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, milli akıllı mühimmatlar Roketsan MAM-L ve MAM-C'nin entegrasyonuyla birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru olmuştur. Bayraktar TB2 SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve dört akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir. Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistemdir. Sistem bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutar.
Haberleşme Menzili - LOS
Kalkış ve İniş - Pist (Otomatik)
Seyir - Maksimum Hız - 70 knot - 120 knot
Maksimum Kalkış Ağırlığı - 650 kg
Operasyonel - Maksimum İrtifa - 18.000 feet - 27.000 feet
Havada Kalış - 27 Saat
Faydalı Yük Kapasitesi - 150 kg
Kanat Açıklığı - 12 mt.
Faydalı Yük - ISR - Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar
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