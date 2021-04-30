Türk SİHA'ları Rusya'yı korkuttu! Dünya basını SİHA'larını konuşuyor: Hedeflerini yok ediyor

"YENİ MÜHİMMATLARI TEST ETTİLER"

MAM serisinin farklı taktik ve teknik özelliklere sahip sadece iki mühimmatı vardı. Üretici firma ise yeni bir modelin testlerinin başladığını duyurdu ve geçtiğimiz günlerde bu testlerde İHA Bayraktar Akıncı yeni üretilen bir MAM-T bombası ile hedefini başarıyla vurdu.