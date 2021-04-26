ABD'de faşistler camiye saldırdı!
Almanya, Hollanda ve Fransa gibi Müslüman düşmanlığının körüklendiği ülkelerdeki cami saldırılarına bir yenisi de ABD'de eklendi. Faşistler Minnesota'daki bir camiye İslamofobik saldırı gerçekleştirildi.
Sprey boya ile cami duvar ve kapılarına İslam karşıtı yazılar yazan saldırgan, cami girişine gamalı haç çizdi.
Polisin yayımladığı güvenlik kamerası kayıtlarında saldırganın tanınmamak için kamuflaj ceket ve koyu bir kar maskesi kullandığı görüldü.
Moorhead Belediye Başkanı Shelly Carlson, yaptığı açıklamada, ramazan ayında yapılan bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Moorhead'te nefrete yer yok. Müslüman toplumunun yanındayız." ifadesini kullandı.
Öte yandan Minnesota Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), camiye yapılan saldırının nefret suçu kapsamında soruşturulması çağrısında bulundu.
Olayın Moorhead polis departmanı ve Fargo Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından incelendiği kaydedildi.
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