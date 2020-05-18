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Almanya'da alçak saldırı! Cami kapısına domuz kafası asıldı

'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki beldesinde bir caminin kapısına domuz kafası asıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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ALMANYA'DA ALÇAK SALDIRI! CAMİ KAPISINA DOMUZ KAFASI ASILDI

'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki beldesinde bir caminin kapısına domuz kafası asıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine () bağlı Fatih Camisinin kapısına dün akşam saat 23.30 sıralarında iki kişi domuz kafası asarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Camiye yapılan saldırı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Vaihingen Enz DİTİB Dernek Başkanı Latif Pekmezci, saldırganların üzerinde bir firmanın isminin yazılı olduğu panelvan bir minibüsle geldiklerinin tespit edildiğini ve olayı polise intikal ettirdiklerini söyledi.

Olaydan büyük üzüntü duyduklarını aktaran Pekmezci, polisin olay yeri incelemesi yapıp konuyla ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.

Olayın ardından Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner, Din Hizmetleri Ataşesi Musa Uzun ve Württemberg DİTİB Eyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi camiye giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'da camiye yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırıya tepki DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN ALMANYA'DA CAMİYE YAPILAN IRKÇI VE İSLAM DÜŞMANI SALDIRIYA TEPKİ

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