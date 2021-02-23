23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Fransa'da Eyüp Sultan Camii'ne ırkçı saldırı

Fransa'da Eyüp Sultan Camii'ne ırkçı saldırı

Cumhurbaşkanı Macron'un körüklediği ırkçılık ülke genelinde hızla yayılıyor. Halka aşılanan İslam düşmanlığı camileri hedef haline getirdi. Yapımı tamamlandığında Avrupa'nın en büyük camisi olacak Eyüp Sultan Camii duvarına "İslam’a hayır ülkenize dönün" yazıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
ABONE OL
Fransa'da Eyüp Sultan Camii'ne ırkçı saldırı

Fransa'nın Strazburg kentinde inşaatı süren Eyüp Sultan Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi. Avrupa'nın en büyüğü olacak caminin duvarına "İslam'a hayır ülkenize dönün" yazıldı.

Fransa'daki İslam karşıtlığı sürüyor. Ülkenin Strazburg kentinde inşaatı süren Eyüp Sultan Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi. Avrupa'nın en büyüğü olacak caminin duvarına "İslam'a hayır ülkenize dönün" yazıldı.

İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı caminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu olay Fransa'nın bugün içinde bulunduğu zararlı iklimi yansıtıyor" denildi.

Strazburg kentinde yapımı süren Eyüp Sultan Camisi'nin inşasının tamamlandığında Avrupa'nın en büyük camisi olacak. 15 dönüm arazi üzerinde, 3 bin kişilik mescit, konferans salonları, okul, kütüphane, öğretmenler odası, restoran ve butikler yer alacak.

IRKÇI SALDIRIYI KINIYORUZ

İslam Toplumu Milli Görüş Bölge Müdürü Eyüp Şahin saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayı kınadıklarını belirtti.

Şahin açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Dün akşam Fransa Strazburg'da Eyüp Sultan Camisi'ne bir saldırı gerçekleşti. 'İslama hayır, ülkenize geri dönün' tarzında yazılar yazılmıştır. Bu olayı kınamakla beraber bizim hal ve tavrımızı belirleyecek olan peygamber efendimizin sünnetidir, sözleridir. 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' sözüyle yola çıkacağımızı insanlarımıza duyurmak isteriz. Lakin haklarımızı aramayacağımız manasına gelmemeli. Fransa müslümanları adına üzerimize düşeni yapacağız."

"AYRILIKÇI" YASA TASARISI ULUSAL MECLİS'TE ONAYLANMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz hafta, Fransa'da Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve "ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi. Meclis'teki oylamada, tasarı 151 "hayır" oyuna karşı 347 "evet" oyuyla onaylanmış, 65 milletvekili de çekimser oy kullanmıştı.

Irkçı Macronun ülkesi Fransanın Dijon kentinde camiye saldırı IRKÇI MACRON'UN ÜLKESİ FRANSA'NIN DİJON KENTİNDE CAMİYE SALDIRI
Fransada cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı FRANSA'DA CAMİ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI
Fransada camiye araçla saldırı düzenlendi |Video FRANSA'DA CAMİYE ARAÇLA SALDIRI DÜZENLENDİ |VİDEO

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA