Fransa'da Eyüp Sultan Camii'ne ırkçı saldırı

Fransa'nın Strazburg kentinde inşaatı süren Eyüp Sultan Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi. Avrupa'nın en büyüğü olacak caminin duvarına "İslam'a hayır ülkenize dönün" yazıldı.

Fransa'daki İslam karşıtlığı sürüyor. Ülkenin Strazburg kentinde inşaatı süren Eyüp Sultan Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi. Avrupa'nın en büyüğü olacak caminin duvarına "İslam'a hayır ülkenize dönün" yazıldı.

İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı caminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu olay Fransa'nın bugün içinde bulunduğu zararlı iklimi yansıtıyor" denildi.

Strazburg kentinde yapımı süren Eyüp Sultan Camisi'nin inşasının tamamlandığında Avrupa'nın en büyük camisi olacak. 15 dönüm arazi üzerinde, 3 bin kişilik mescit, konferans salonları, okul, kütüphane, öğretmenler odası, restoran ve butikler yer alacak.

IRKÇI SALDIRIYI KINIYORUZ

İslam Toplumu Milli Görüş Bölge Müdürü Eyüp Şahin saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayı kınadıklarını belirtti.

Şahin açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Dün akşam Fransa Strazburg'da Eyüp Sultan Camisi'ne bir saldırı gerçekleşti. 'İslama hayır, ülkenize geri dönün' tarzında yazılar yazılmıştır. Bu olayı kınamakla beraber bizim hal ve tavrımızı belirleyecek olan peygamber efendimizin sünnetidir, sözleridir. 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' sözüyle yola çıkacağımızı insanlarımıza duyurmak isteriz. Lakin haklarımızı aramayacağımız manasına gelmemeli. Fransa müslümanları adına üzerimize düşeni yapacağız."

"AYRILIKÇI" YASA TASARISI ULUSAL MECLİS'TE ONAYLANMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz hafta, Fransa'da Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve "ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi. Meclis'teki oylamada, tasarı 151 "hayır" oyuna karşı 347 "evet" oyuyla onaylanmış, 65 milletvekili de çekimser oy kullanmıştı.