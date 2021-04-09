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Hollanda'da camiye alçak saldırı! "Müslümanlar diri diri yakılmalı"

Müslüman düşmanlığının arttığı 'da alçak saldırılar artıyor. Ülkenin Almere kentindeki 'ne “Müslümanlar diri diri yakılmalıdır” ifadelerini içeren tehdit mektubu gönderildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Hollanda'da camiye alçak saldırı! Müslümanlar diri diri yakılmalı

Caminin sosyal medya hesabından, caminin son 6 yılda 3 defa saldırıya uğradığı bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda, bu kez camiye tehdit mektubu gönderildiği belirtildi. Gönderilen mektupta şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:

"Müslümanlar suçludur ve diri diri yakılmalıdır. Bütün camiler yakılmalıdır. Tüm Faslılar ve Türkler ülkeyi terk etmelidir yoksa Auschwitz'deki Yahudiler gibi gazla boğulacaktır. Yaşasın Zafer (Sieg Heil). Adolf Hitler hala yaşıyor."

Cami cemaatinin tehdit mektubunun içeriğinden çok korktuğu ve bu tehditlerin daha ne kadar süreceğini sorduğu kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberde de cami vakfı yöneticilerinin polise şikayette bulundukları ve polisin olayı araştırdığı aktarıldı.

Haberde, ülkede geçen hafta birçok camiye bir zarf içinde "Toplumumuzda kendini acındıranlara Paskalya hediyesidir" yazılı çocuk bezi ile Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin bulunduğu parçalanmış kağıtların ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürünün gönderildiği bilgisi de paylaşıldı.

Geçen hafta ayrıca, Gouda kentindeki Fas İslam Derneğine bağlı inşa halindeki Esselam Camisi'nin 40 yaşında bir saldırgan tarafından kundaklandığı ve camide hasar oluştuğu bildirilmişti.

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