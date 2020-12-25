Irkçı Macron'un ülkesi Fransa'nın Dijon kentinde camiye saldırı

Fransa'nın doğusundaki Dijon kentinde bir camiye saldırı düzenlendi.

Burgonya bölgesindeki Dijon kentinde, 23 Aralık Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece, Nur Camisi'ne taş atılarak tahrip edildi.

Gresilles semtindeki caminin görevlisi Muhammed El-Amrani, sabah namazına gittiğinde caminin arka girişindeki pencerelerin camlarının taş atılarak kırıldığını fark etti.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

El-Amrani'nin ihbarı üzerine camiye gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, yüzünü gizleyen bir kişinin scooter ile gelerek önce caminin etrafında birkaç tur attığı ardından camlara taş fırlattığı dikkati çekiyor.

Burgonya Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırının kınandığı, olayın fail veya faillerinin bulunması için savcılık ve güvenlik güçlerinin harekete geçtiği kaydedildi.