ABD’nin Afganistan’da hesapları bitmiyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İç savaş çıkabilir

"Putin ile doğrudan konuşabilmek önemli"

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zirve yapmasına ilişkin soruya Blinken, "Putin ile açık ve doğrudan konuşabilmek önemli. Ciddi anlaşmazlıklarımız olan ülke liderleri ile de aynı şekilde." yanıtını verdi.

Blinken, ABD'nin Rusya ile daha istikrarlı ve daha tahmin edilebilir bir ilişki kurmak istediğini belirterek, Rusya'nın Biden'ın davetine yakın zamanda resmi yanıt verdiğini anımsattı.