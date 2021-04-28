ABD’nin Afganistan’da hesapları bitmiyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İç savaş çıkabilir
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken katıldığı bir televizyon programında Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Afganistan'da iç savaşın yeniden çıkabileceği iddialarına yönelik "Bu elbette ki muhtemel bir senaryo ama kimse Afganistan'da yeni bir iç savaşın yaşanmasını istemiyor." dedi
CNN televizyonuna konuk olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New Hempshire Senatörü Jeanne Shaheen'in "ABD'nin çekilmesi ile Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi veya yeni bir iç savaş çıkması işten bile değil." ifadesine ilişkin soru üzerine "Bu elbette ki muhtemel bir senaryo ama kimse Afganistan'da iç savaşın yeniden başlamasını istemiyor. Bunu Afgan halkı istemez, Afgan hükümeti ve Taliban'ın da istediğini düşünmüyorum. Afganistan'ın komşuları da bunu istemez." şeklinde konuştu.
NE OLMUŞTU?
Joe Biden, 14 Nisan'da kameraların karşısına geçmiş ve ABD ordusunun 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen Afganistan'dan çekileceğini açıklamıştı.
Blinken, ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekmesinin bu ülke ile ilişkilerini bitireceği anlamına gelmediğini, aksine Kabil ile daha derin iş birliği içine gireceklerini vurguladı.
"BİRÇOK KONUDA ORTAĞIMIZ OLAN SUUDİ ARABİSTAN İLE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEMİZ GEREKİR"
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik adım atılıp atılmayacağına ilişkin soru üzerine Blinken, Veliaht Prensin adının, ABD istihbarat raporunda açıkça o cinayetten sorumlu olarak geçmesinin başlı başına önemli olduğunu kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, "Kaşıkçı Yasağı" adıyla yabancı ülkelerde muhalifleri taciz ve tehdit eden kişilerin ABD'ye girişine izin verilmemesi yönünde karar aldığını hatırlatan Blinken, şöyle devam etti: "Bunun ötesinde, daha önce de defalarca söyledik. Hem menfaatlerimizi hem de değerlerimizi en iyi şekilde nasıl ilerleteceğimizi düşünmek zorundayız. Beğenin beğenmeyin birçok konuda ortağımız olan Suudi Arabistan ile çalışmaya devam etmemiz gerekir. Yapmaya çalıştığımız şeylerden biri biliyorsunuz, Yemen'deki savaşı bitirmektir. Veliaht Prens gelecekte uzun yıllar o ülkenin lideri olacak gibi görünüyor."
"Putin ile doğrudan konuşabilmek önemli"
ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zirve yapmasına ilişkin soruya Blinken, "Putin ile açık ve doğrudan konuşabilmek önemli. Ciddi anlaşmazlıklarımız olan ülke liderleri ile de aynı şekilde." yanıtını verdi.
Blinken, ABD'nin Rusya ile daha istikrarlı ve daha tahmin edilebilir bir ilişki kurmak istediğini belirterek, Rusya'nın Biden'ın davetine yakın zamanda resmi yanıt verdiğini anımsattı.
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