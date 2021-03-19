AstraZeneca aşısını tekrar kullanmaya başladılar! Askıya almışlardı

AB üyesi Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İrlanda, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Bulgaristan, Kıbrıs, Lüksemburg, Portekiz, İsveç, Estonya, Litvanya, Letonya ve Slovenya'nın yanı sıra AB dışındaki İzlanda ve Norveç de AstraZeneca aşısını geçici olarak durdurduklarını açıklamıştı.

Bazı ülkeler AstraZeneca aşısını tümden durdururken, bazıları sadece aşının 1 milyon dozluk belli bir partisinin kullanımını askıya aldı.