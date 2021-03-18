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Son dakika: DSÖ'den ülkelere "AstraZeneca aşısı" çağrısı

Kovid-19 için geliştirilen Oxford- aşısı birçok ülke tarafından "tehlikeli" olduğu için kullanımı geçici olarak durduruldu. (DSÖ) Direktörü Hans Kluge, bazı ülkelerin askıya aldığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Oxford-AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Son dakika: DSÖ'den ülkelere AstraZeneca aşısı çağrısı

Çevrim içi ortamda yapılan basın toplantısında konuşan Kluge, üst üste 3 hafta boyunca Kovid-19 vakalarının , ve ülkelerinde artışa geçtiği uyarısında bulundu.

Kluge, "'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı geçen yıl olduğundan daha fazla." dedi.

ile ilaç firması 'nın geliştirdiği aşıya ilişkin de konuşan Kluge, Avrupalıları bu aşıyı kullanmaya çağırdı.

Kluge, bazı ülkelerin aşıyı geçici olarak askıya almasına neden olan, kanda pıhtılaşma vakalarını da araştırdıklarını belirterek, "Ancak bu noktada, AstraZeneca aşısının şu ana kadarki faydaları risklerinden daha ağır basmaktadır ve hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Oxford-AstraZeneca'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve gibi hastalıklara neden olabileceği gerekçesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

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