O ülkeler AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu! Açıklamalar üst üste geliyor
Son dakika haberi...Almanya Sağlık Bakanlığı, Alman araştırma kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü’nün tavsiyesi üzerine Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs (kovid-19) aşısının kullanımının askıya alındığını duyurdu. Almanya'nın kararı sonrasında Fransa ve İtalya da AstraZeneca aşısının kullanımını durdurma kararı aldı.
Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımının askıya alındığı açıklandı. Kararın, Alman araştırma kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü'nün tavsiyesi üzerine verildiği ifade edildi.
ASTRAZENECA, AVRUPA'DA ASKIYA ALINIYOR
Aralarında Norveç, İzlanda, Danimarka, Hollanda, Bulgaristan, İtalya, Avusturya, Estonya, Letonya, Lüksemburg, Litvanya'nın da bulunduğu Avrupa'da birçok ülke, AstraZeneca'nın kullanımını askıya alma kararı aldı. Bu ülkelere Almanya'da eklendi. Fransa ve İngiltere'de ise aşı kullanılmaya devam ediliyor.
ASTRAZENECA: PIHTI RİSKİ YOK
AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada koronavirüs aşı kaynaklı kan pıhtılaşma riskine dair kanıt olmadığını belirtildi. Açıklamada "10 milyondan fazla kayıttan oluşan güvenlik verilerimizin analizi, AstraZeneca Kovid-19 aşısı ile herhangi bir belirli yaş grubunda, cinsiyette, toplulukta veya belirli bir ülkede pulmoner emboli veya derin damar trombozu riskinde artış olduğuna dair hiçbir kanıt göstermemiştir" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, "Aslında, bu tür olayların gözlemlenen sayısı, genel popülasyona oranla aşılananlarda beklenenden önemli ölçüde daha düşüktür" denildi.
NE OLMUŞTU?
Daha önce İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.
DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadesini kullanmıştı.
İNGİLTERE'DE UYGULANMIŞTI
Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, aşının İrlanda'da askıya alınması konusunda "raporları yakından incelediğini" aktarılarak, "kan pıhtılarının doğal olarak oluşabildiği ancak aşı ile gelişmelerinin nadir olduğu" ifade edildi. MHRA ayrıca, şu ana kadar Birleşik Krallık'ta 11 milyondan fazla kişiye AstraZeneca aşısı uygulandığını ifade etti.
İrlanda'da ise bugüne kadar verilen tüm dozların yaklaşık yüzde 20'sinin AstraZeneca aşısı olduğu ve 110 binden fazla kişiye uygulandığı belirtildi.
İtalya da aldığı kararla birlikte AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.
FRANSA'DAN DA AYNI ADIM GELDİ
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını yarın öğlene kadar askıya aldıklarını açıkladı.