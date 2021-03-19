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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA AstraZeneca aşısını tekrar kullanmaya başladılar! Askıya almışlardı Son dakika haberi... Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, ortaya çıkan ciddi yan etki vakalarından sonra birçok Avrupa ülkesi tarafından kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. DİĞER