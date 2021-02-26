Kanada, Oxford-AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Aşının 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasına onay verildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Verilerin toplamına bağlı olarak, AstraZeneca COVID-19 aşısının etkinlik-risk profili, 18 yaş ve üstü yetişkinler için onaylanmıştır" denildi.

Kanada, Oxford-AstraZeneca aşısıyla birlikte üçüncü aşıya da onay vermiş oldu.