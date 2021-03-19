Ermeni bakan gazeteciyi yumrukladı
Ermenistan'da bir gazeteci kafede oturduğu sırada saldırıya uğradı. Saldırıyı yapan da Ermenistan'ın bilişim bakanıydı. Bakan Ermeni gazeteciyi önce zorla dışarı çıkartmak istedi ardından da yumrukladı.
DÜNYA A Haber
Kafede oturuyordu saldırıya uğradı. Ermeni gazeteci Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan tarafından darp edildi.
Gazeteci Paylak Fakhradyan bir kafede otururken içeri Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan girdi.
Ermeni bakan gazeteciye bir kaç soru sorduktan sonra onu dışarıya çıkarmak için kolundan çekiştirdi. Gazeteci direnince yüzüne yumruk attı.
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Ardından Ermeni Bakan Arshakyan kafeyi terk etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Saldırının neden yapıldığı henüz bilinmiyor. Siyasi kaos içerisinde bulunan ülkede bakanın gazeteciye uyguladığı şiddet bir anda ülkenin gündeminde ilk sıraya yükseldi.