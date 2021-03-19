Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı yeni oyun! İşte Yunanistan'ın flaş Rusya iddiası
Türkiye korkusundan ABD, Fransa, İngiltere ve İsrail ile çeşitli anlaşmalar yapan Yunanistan, şimdi de Türk-Rus ilişkilerini hedef aldı. Yunanistan, Rusya'nın Doğu Akdeniz'e inmek için çeşitli anlaşmalar yaptığını iddia etti. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı eylemler yapan Yunanistan, hukuksuz tavırlarına rağmen ABD'den destek bulmaya devam ediyor.
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı bulabildiği tüm yardımı bulmaya çalışan ve bu süreçte devasa bir askeri borçlanmaya giren Yunanistan'da, ülke basınından skandal analizler gelmeye başladı. Rusya'nın yakında Doğu Akdeniz'e inmek için anlaşmalar yaptığını öne süren haberlerde, 'soğuk savaş' iddiası şok etkisi yarattı.
Yunan medyası, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin artan etkisinin Atina'da sebep olduğu panikle, Rusya ile Türkiye ilişkileri için skandal analizler yapmaya başladı.
Doğu Akdeniz krizinde büyük bir silahlanma yarışı başlatan ve köşeye sıkıştıkça birçok ülkeyi bölgeye davet eden Yunanistan, yeni meydan okumalara girişti.
Yunan basını önce 'Suudi F-15'leri Yunan jetleriyle Ege'nin üstünde-Türkiye'nin hüsranı' başlıkları attı, bir başka ülkenin daha Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'de tatbikat yaptığını yazdı.
Medyadaki haberlerde, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne inen altı Suudi F-15 jetinin Yunan F-16 ve Mirage savaş uçaklarıyla kanat kanada uçtuğu belirtildi ve bu hamlenin Ankara'yı kızdırdığı savunuldu.
Yerel medya, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Suudi Arabistan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da desteğini aldığını, bölgenin en büyük askeri gücü İsrail'in de aynı ittifakta yer aldığını yazdı.
"RUSYA DOĞU AKDENİZ'E İNİYOR"
Yunan medyasında çıkan haberlere göre, İki Rus şirketi Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayacak.
Şam Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'nın Rus petrol arama şirketleri Capital Limited ve East Med Amrit ile petrol arama çalışmaları için anlaşma imzaladığı söyleniyor.
Capital Limited Şirketi, Suriye'nin doğu kıyısındaki Tartu limanının dışında 2.250 kilometre karelik bir alanda petrol arayacak.
25 artı 5 yıl için anlaşmaya varıldığı belirtilirken, 48 aylık bir arama çalışmasının planlandığı, gerekirse 36 ay daha uzatılabileceği ve petrol veya doğalgaz bulunursa, üretilen miktarla paralel olarak paylaşım yapılacağı bildirildi.
'SOĞUK SAVAŞ' İDDİASI
Haberin iddiasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya, enerji yataklarını müttefiki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşmaya karar verdiğinden Rusya, Doğu Akdeniz'deki 'enerji oyununa' dahil olmak istiyor.
Yunan medyasındaki haberde, Rusya, Libya ve Suriye'de denizde çifte saldırı hazırlıyor. Doğu Libya kıyılarında, Akdeniz'de ABD-Rusya ve Türkiye'nin muhtemelen yakın gelecekte karşı karşıya geleceği öne sürüldü.
Haber, "Bu saldırı, ABD ve İsrail'e, Rusların tam kontrolünü ele geçirmek istediği Suriye topraklarının bir parçası olan kuzey Suriye'den "kaçındıklarının" sinyalini vermeyi amaçlıyor." de ve ekledi: "Yeni 'soğuk savaş' şimdi başladı."
2021'DE İKİNCİ KEZ
Suda Üssü'nde savaş uçakları havalanırken aynı zamanda ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın özel kuvvetler askerleri 2021 yılının ikinci tatbikatını yapıyordu.
Özel kuvvetler askerlerinin bayrak açarak verdiği pozu Yunan Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden paylaştı, medya tatbikatın doğrudan Türkiye'ye mesaj olduğunu aktardı.
Suda Üssü'nde savaş uçakları havalanırken aynı zamanda ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın özel kuvvetler askerleri 2021 yılının ikinci tatbikatını yapıyordu.
ABD VE FRANSIZ JETLERİ DE KATILACAK
Yunanistan, Mart ayı başından bu yana ABD, İsrail, Güney Kıbrıs ve Fransa ile Doğu Akdeniz'de tatbikatlar yaptı. Yerel medya, Yunan ve Suudi savaş uçaklarına ABD'ye ait F-18'lerin de katılacağını yazdı. Haberlere göre, Fransız ve Amerikan jetleri ayrıca Yunanistan'ın bağımsızlığının kutlanacağı 25 Mart'ta da havalanacak.
Yunan ordusu, Girit açıklarında geçen hafta ABD uçak gemisi USS Eisenhower'ın başını çektiği 22 gemilik filoyla birlikte tatbikat düzenledi. ABD filosu Yunanistan'ın ardından İsrail'le tatbikat düzenledi.
Birkaç gün sonra ise bu kez İsrail, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'in ortasında denizaltıların başrolde olduğu bir gövde gösterisine girişti. Tel Aviv, Noble Dina tatbikatına ilk kez Fransa ve Güney Kıbrıs'ın katıldığını açıkladı.
ABD SAFINI SEÇTİ
Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.
Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.
Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı.
Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, canlı yayında hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu. 40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD'den beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı. Yunan medyası, daha önce Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacaktı.
İLK DRONE'LAR NİSAN AYINDA KONUŞLANIYOR
Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da çatışmaların kaderini değiştiren Türk SİHA'larına karşı Yunanistan Ege Denizi'ndeki İskiri Adası'na (Skyros) drone üssü kuruyor. Yunan medyası, İsrail'den kiralanan ilk insansız hava araçlarının Nisan ayında adaya konuşlanacağını duyurdu.
Yunan Silahlı Kuvvetleri için yeni bir dönemi başlatacak dronelar için geri sayımın başladığını belirten To Vima gazetesi, Heron insansız hava araçlarının üç yıllığına kiralandığını aktardı.
Yunanistan, söz konusu iki drone'la Ege Denizi'ndeki Türk hareketliliğini havadan gözetlemeyi deneyecek. To Vima, iki dronenun eklenmesiyle Yunan ordusunun sadece bir seviye değil, insansız hava araçları alanında birkaç seviye birden yükseleceğini savundu.
Atina yönetimi, Türk SİHA'larının önüne geçmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden SkyKnight veya İsrail'den Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemini de almak istiyor.
ABD'den Fransa'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a, Mısır'dan İsrail'e birçok ülkeyle Türkiye karşısında işbirliğine giden Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda Hydra savaş gemisini Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatbikat için göndermişti. Hydra fırkateyni dönüş yolunda İsrail'in Hayfa limanına uğradı ve iki ülkenin savaş gemileri birlikte tatbikat yaptı.
ATİNA'DA TÜRKİYE DÜŞMANLARI BULUŞTU
Fransa'dan Mısır'a, ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok ülkeyi Doğu Akdeniz'e tatbikat için davet eden Yunanistan, 11 Şubat'ta müttefikleriyle yepyeni bir adım daha attı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn'in yanı sıra Fransa ve Güney Kıbrıs dışişleri bakanları Atina'da bir araya geldi. Atina'daki toplantıyı 'Türkiye'nin hasımlarının buluşması' olarak duyuran AP, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın zirveye video konferans yöntemiyle katıldığını bildirdi.
Libya'dan Suriye'ye her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'la tatbikatlar yapıp Doğu Akdeniz krizinin zirveye çıktığı yaz mevsiminde Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne savaş uçakları göndermişti. Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de aynı safta bulunan Mısır, Atina yönetimiyle deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. İki ülke son bir yılda birlikte birçok tatbikat gerçekleştirdi, tatbikatlara Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa da katıldı.