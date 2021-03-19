Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı yeni oyun! İşte Yunanistan'ın flaş Rusya iddiası

ABD VE FRANSIZ JETLERİ DE KATILACAK

Yunanistan, Mart ayı başından bu yana ABD, İsrail, Güney Kıbrıs ve Fransa ile Doğu Akdeniz'de tatbikatlar yaptı. Yerel medya, Yunan ve Suudi savaş uçaklarına ABD'ye ait F-18'lerin de katılacağını yazdı. Haberlere göre, Fransız ve Amerikan jetleri ayrıca Yunanistan'ın bağımsızlığının kutlanacağı 25 Mart'ta da havalanacak.