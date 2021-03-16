Avrupa'da aşı kaosu! DSÖ'nün kararına rağmen AstraZeneca aşısının uygulanması durduruldu

Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Oxford-AstraZeneca aşısı, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıklara neden olabileceği gerekçesiyle geçici olarak askıya alındı.

AB Komisyonu, 29 Ocak'ta EMA'nın Oxford-AstraZeneca'nın aşısı için verdiği tavsiye kararını onaylarken, DSÖ 10 Şubat'ta aşının, 65 yaş üstü kişiler de dahil olmak üzere yetişkinlerde kullanılması tavsiyesinde bulundu.