Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı!
Son dakika haberine göre; Batı'da son yıllarda şiddetini artıran Türkiye ve İslam düşmanlığı medyada da sık sık örneklerini gösteriyor. Alman basını da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik kirli kampanyaların başını çekiyor. Almanya’nın en büyük gazetelerinden biri olan Süddeutsche Zeitung'ta skandal bir yazı yayınlandı.
Alman gazetesinden küstah yazı! Süddeutsche Zeitung'da Tomas Avenarius'ın kaleme aldığı yazı emperyalist Batı'nın Türkiye'ye bakışını özetler nitelikte. Türkiye'nin yerli ve milli duruşunun rahatsız ettiği gazetede Joe Biden'ın 2017'de Erdoğan'dan bedel ödemesi gereken bir otokrat olarak olarak bahsettiği yazıldı. Başkanlığa geçtikten sonra Erdoğan'ın hedeflerini bildiği için dikkatli davrandığı iddia edildi.
Yazıda Joe Biden'ın 2017'de Erdoğan'ı "bedel ödemesi gereken" bir "otokrat" olarak olarak bahsettiği ve Başkanlığa geçtikten sonra Erdoğan'ın hedeflerini bildiği için dikkatli davrandığı ifade edildi.
'TÜM ORTADOĞU'DA SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORLAR'
Biden'ın güç dengesinde Erdoğan'ın niyetini bildiği ifade edilen yazıda ABD ile Türkiye'nin çatışma noktaları ön plana çıkartılarak "Türkiye Ortadoğu'nun tamamında söz sahibi olmak istiyor" denildi.
NE TRUMP NE AB S-400'E KARŞI ÇIKABİLDİ
Yazıda Rusya'dan satın alınan s-400'lerle ilgili Joe Biden yönetiminden medet umarcasına "Alınan Hava Savunma Sistemi konusunda ne Trump ne de Avrupa Birliği (AB) Türkiye'ye gerekli tepkiyi veremedi" denildi.
TÜRKİYE OSMANLI MİRASINDAN FAYDALANIYOR
Zeitung, "Yumuşak güç" diye tanımlanan Ortadoğu'da rekorlar kıran "Türk dizileri ve ince siyasetle Türkiye'nin bölgede Osmanlı mirasını canlandırdığı" ifadelerine yer verdi.
TÜRKİYE'YE ABD ÜZERİNDEN TEHDİT!
ABD'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin de ABD'ye muhtaç olduğu vurgulanan yazıda Türkiye'nin milli menfaatleri çerçevesinde NATO ve ABD ittifaklarından ayrı kendi oyununu farklı/değişken ittifak ve güçlerle kurmaya çalışması eleştirilirken Türkiye'ye 'çözüm' olarak S-400'lerden vazgeçmesi, Yunanistan'la 'tehdit' politikasını bırakması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin bunları yapmadığı takdirde ise "ABD ve Avrupa'dan daha ciddi tepkilerin geleceği" şeklinde Türkiye'ye uyarıda bulunuldu.