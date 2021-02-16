Faşist vekile Twitter kalkanı! Geert Wilders’ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan tweetleri silinmiyor

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINA ÇANAK TUTUYOR

İfade özgürlüğü adı altında Türkiye aleyhine yapılan hiçbir hakareti ve saldırıyı kısıtlamayan, Türk devletini hedef gösteren terör yanlısı içeriklerin paylaşımına ses çıkarmayan sözde özgürlük yanlııs Twitter, bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan skandal saygısızlığa çanak tuttu.