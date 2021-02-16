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Faşist vekile Twitter kalkanı! Geert Wilders’ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan tweetleri silinmiyor

Sosyal medya uygulaması ’ın ’ye uyguladığı sistematik ayrımcılık katlanarak devam ediyor. “İfade özgürlüğü” adı altında Türkiye’ye yönelik hakaret, terör yanlısı ifadeler ve düşmanlık içeren ifadeleri siteden kaldırmayan Twitter’ın ikiyüzlü politikası bir kez daha gözler önüne serildi. Daha önce  provokatörlerinin Kâbe saygısızlığı hakkında tweet atan,  'nun paylaşımlarına bile kısıtlama getiren Twitter, Hollandalı ırkçı vekil ’ın Başkan  hakkında çirkin ifadeler kullandığı paylaşımına ise yasak getirmiyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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Faşist vekile Twitter kalkanı! Geert Wilders’ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan tweetleri silinmiyor

'ın karşıtı ikiyüzlü sansür politikası hız kesmeden devam ediyor. Dünya genelinde tepki çeken sansür uygulamalarına imza atan, siteyi adeta çıkar sağladığı politik çevrelerin sesi haline getirmeye çalışan Twitter, yine bir skandala imza attı.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINA ÇANAK TUTUYOR
İfade özgürlüğü adı altında Türkiye aleyhine yapılan hiçbir hakareti ve saldırıyı kısıtlamayan, Türk devletini hedef gösteren terör yanlısı içeriklerin paylaşımına ses çıkarmayan sözde özgürlük yanlııs Twitter, bu kez de Başkan 'a yapılan skandal saygısızlığa çanak tuttu.

Daha önce, olaylarında yere serdikleri Kâbe posteri nedeniyle provokatörlerin yaptığı hadsiz hareketi Twitter hesabından kınayan 'nun tweetine "Korumalı bir kategoriye karşı nefret suçu işlediği" gerekçesiyle kısıtlama getiren, 'nin resmi Twitter hesabında yaptığı Boğaziçi eylemlerine katılanlara tepki gösterdiği paylaşımlarına da ışık hızıyla erşim yasağı uygulayan Twitter, Türkiye aleyhine yapılan faşist söylemlere izin vermeye devam ediyor.

FAŞİST VEKİLİN HAKARET DOLU İFADELERİ BAŞ KÖŞEDE
'da, Müslümanlara yönelik nefret dolu açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen, karşıtı skandal ifadeler kullanmaktan çekinmeyen, ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen 'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal ve hadsiz paylaşımı, Twitter'daki yerini koruyor.

Başkan Erdoğan'a karşı alçakça bir saldırıda bulunan tweetini, resmi Twitter hesabına sabitleyen faşist Hollandalı vekilin bu paylaşımı, Twitter tarafından adeta destekleniyor. Türk devletinin başkanına yapılan bu çirkin saldırıyı adeta normalleştiren Twitter'ın sergilediği bu ikiyüzlü tutum, sosyal medya platformunun çirkin politikasını da gözler önüne seriyor.

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