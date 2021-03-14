4 ülkede Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı birleşti! Yunanistan için Türkiye'yi hedef aldılar
Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hukuksuzca taciz eden Yunanistan, Türk düşmanlarından destek almaya devam ediyor. Yunanistan Avrupa'daki dostlarından sonra Suudi Arabistan ve İsrail'e yalvararak yardım istedi. ABD ve Fransa'dan sonra Arap ülkesi ve İsrail'de Doğu Akdeniz için savaş planlarını devreye soktu.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Türkiye'yi Akdeniz'de giderek daha fazla rakip olarak gören dört ülkenin harekete geçtiğini duyurdu. Türkiye'ye karşı harekete geçmek üzere işbirliği kararı alan ülkelerin öncülüğünü İsrail yapıyor. İsrail, Fransa'nın da dahil olduğu "Noble Dina" tatbikatının, "denizaltı karşıtı prosedürler, arama kurtarma senaryoları ve gemiler arasındaki savaşı simüle eden bir senaryoyu kapsadığını" duyurdu.
İsrail ordusu Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'yi Akdeniz'de giderek artan bir rakip olarak gören üç ülke arasında artan işbirliğinin son işareti olarak Yunanistan ve Rum Kesimi ile ortak bir deniz tatbikatı düzenlediğini ilan etti.
SAVAŞ PROVASI
İsrail tarafından yönetilen ve Fransa'yı da içeren "Noble Dina" tatbikatının "denizaltı karşıtı prosedürleri, arama ve kurtarma senaryolarını ve gemiler arasındaki savaşı simüle eden bir senaryoyu" kapsadığı açıklandı.
İsrail deniz operasyonları başkanı Tuğamiral Eyal Harel, "Donanma geçen hafta sualtı savaşı, arama ve kurtarma, konvoy refakat ve yüzey muharebesi yeteneklerini uyguladığı büyük ölçekli bir tatbikat başlattı" dedi. Tuğamiral Eyal Harel, ayrıca "Bu tatbikatlar, donanmanın ortak çıkarları paylaşan yabancı filolar ile bağlantısını güçlendirmede büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi son aylarda, 2 bin megavatlık bir deniz altı elektrik kablosu ve bin 900 kilometrelik bir deniz altı doğalgaz boru hattı inşa etme planları da dahil olmak üzere, bağları güçlendirmek için bir dizi adım attı. Üç ülkenin savunma bakanları, Kasım ayında bir araya gelerek askeri işbirliğini artırma konusunda anlaştı.
FRANSA İLK KEZ KATILDI
Jerusalem Post gazetesi, dört ülkenin Doğu Akdeniz'de sergilediği savaş oyununda denizaltıların ve helikopterlerin sahne aldığını yazdı. İsrail tatbikata bir fırkateyn ve bir denizaltıyla katıldı. Tatbikatın sınırları Akdeniz'in doğusundan Ege Denizi'nin güneyindeki Girit Adası açıklarına kadar uzandı. Jerusalem Post, su altında savaş oyunu nitelemesinde bulundu. İsrail gazetesi Jerusalem Post, Yunanistan ve ABD ile sürekli tatbikat yapan Tel Aviv yönetiminin ilk kez Fransa ile birlikte bir deniz tatbikatı icra ettiğini de haberinde not etti.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı iddiası karşısında birlik olan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, provokasyonlarıyla gerilimi tırmandırma ve tansiyonu yükseltme konusundaki adımlarını durdurmuyor. Deniz tatbikatları, Doğu Akdeniz'den Umman Körfezi'ne ve ötesine yeni ilişkileri gözler önüne seriyor. Yeni haberlere göre, Türkiye'ye karşı oluşturulan yeni işbirliğinde Fransa başrol oynadı.
YUNAN MEDYASINDA SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI
Yunan medyası 'ABD'liler ve Araplar Ankara'yı kızdırıyor: USS Dwight D. Eisenhower'den havalanan F-18'ler Girit semalarında' başlıkları attı, Amerikan donanmasının Atina'yı destekleyerek Türkiye'ye açık bir mesaj verdiğini savundu.
İsrail açıklamasının hemen ardından Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından ABD, İsrail, Fransa ve Yunanistan'la birlikte tatbikat yaptığını gösteren fotoğraflar paylaştı.
Yerel medyadaki haberlerde Suda Üssü'nden 20 kadar Yunan F-16 ve F-4 savaş uçağının da aynı anda kalkış yaptığı duyuruldu. Türkiye'ye karış Doğu Akdeniz semalarında kanat kanada uçan Yunan ve ABD jetlerinin yeni fotoğrafları, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı.
IKE Taarruz Grubu'nda yer alan USS Monterey savaş gemisi ise Suda Üssü'ne demir attı. ABD bayrağı taşıyan USS Monterey'e askerler tarafından Yunan bayrağının da çekildiğini gösteren kareler, USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.