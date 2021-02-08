08 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis'ten küstah açıklamalar! Türkiye'yi hedef aldı

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis'ten küstah açıklamalar! Türkiye'yi hedef aldı

Yunanistan tarafı ile ilişkilerde gerilimi tırmandıran açıklamalarını sürdürüyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı , (Adayı Yunanlaştırmak) ağzıyla konuşarak Türk askerini işgalcilikle suçladı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
ABONE OL
Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis'ten küstah açıklamalar! Türkiye'yi hedef aldı

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. Bölgede gerilimi tırmandıran Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yaptığı ziyarette Rum lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

SKANDAL TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Miçotakis, stratejik dış politika hedeflerinin adadaki sözde 'Türk işgalini' sona erdirmek olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamasında, Miçotakis'le Kıbrıs sorununu ve gayri resmi beşli konferans konularını görüştüklerini belirtirken, BM Genel Sekreteri tarafından yapılacağı öngörülen gayri resmi beşli konferansa katılacaklarını yineledi.

YUNANİSTAN'DAN KIBRIS'TA TEK TARAFLI BAKIŞ AÇISI

Anastasiadis, arzu edilen çözüm temeline ilişkin görüşlerinin net olduğunu, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB normları çerçevesinde, 'çağ dışı kalmış garantörlük sistemi' ile Türk askerinin adadaki varlığını sona erdirecek ve 'dönüşümden sonra oluşacak yeni oluşumun fonksiyonelliğini' sağlayacak bir çözüm arzu ettiklerini ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında yapıcı bir diyaloğun gerçekleşebilmesi için iyi bir ortamın olması gerektiğini kaydeden Anastasiadis, 'tehdit koşulları altında yapıcı bir diyalog beklenemeyeceğini' söyledi.



Anastasiadis, uygun ortamın sağlanabilmesi için Türkiye'nin katkısının gerekli olduğunu da iddia ederek, AB'nin de Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına daha etkin katılımını ve dayanışmasını beklediklerinin altını çizdi.

Miçotakis'in kendisine, Yunanistan ile Türkiye arasındaki müzakereler hakkında geniş bilgi aktardığını da ifade eden Anastasiadis, bölge ülkelerinden yetkililerin katılacağı bölgesel bir toplantıdan bahsederek, daha fazla ayrıntı vermek istemediğini dile getirdi.

Türkiye oyunu bozdu Yunanistan Fransa ve İsraile sığındı TÜRKİYE OYUNU BOZDU YUNANİSTAN FRANSA VE İSRAİL'E SIĞINDI
Alman gazetesi noktayı koydu: Yunanistan boş bir rüyada! ALMAN GAZETESİ NOKTAYI KOYDU: YUNANİSTAN BOŞ BİR RÜYADA!
Yunanistan ordunun parasını ödeyemedi! YUNANİSTAN ORDUNUN PARASINI ÖDEYEMEDİ!
Yunanistan Rusya lideri Putin’i “25 Mart Bağımsızlık Günü” törenlerine davet etti! Putin “olumsuz” yanıt verdi YUNANİSTAN RUSYA LİDERİ PUTİN'İ "25 MART BAĞIMSIZLIK GÜNÜ" TÖRENLERİNE DAVET ETTİ! PUTİN "OLUMSUZ" YANIT VERDİ
Yunanistan Dedeağaçı ABDye üs yapıyor YUNANİSTAN DEDEAĞAÇ'I ABD'YE ÜS YAPIYOR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA