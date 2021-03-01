Avrupa Birliği yine Türkiye'yi hedef aldı! Bu bir utanç belgesi

YA AŞI OLACAKSIN YA TATİLE GİDEMEYECEKSİN

"Aşı pasaportu, turizmi; aşı olmak istemeyenlere bir yaptırım olarak kullanıyor. 3 ay içinde aşı pasaportunun hazırlanacağı söylendi. Neden zamana karşı yarışılan korona sürecinde sadece hangi aşı, ne zaman ve kaç doz yazacak olan bir belge ya da QR yazılımı için 3 ay beklenecek. Açıklama olarak software yazılımı öne sürülüyor. Bu Avrupa'da aşı olmak istemeyen tahminimce 80-100 milyon insana bir gönderme gibi geliyor. Aşı olmayanın cezası tatile gitmemek olacak. Ya aşı olacaksınız ya tatile gidemeyeceksiniz."