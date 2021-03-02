ABD Meclis üyeleri Türkiye'yi hedef aldı! 54 imzalı skandal mektup

Son dakika haberine göre ABD'de yeni yönetim, Türkiye'ye yönelik dostane tutumdan uzak adımlarla yaklaşmaya devam ediyor! Geçtiğimiz haftalarda 54 senatörün imzasıyla Başkan Joe Biden'a gönderilen mektubun bir benzeri de Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderildi.

ABD Temsilciler Meclisinde Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden 170 vekil, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup göndererek Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye baskı uygulaması çağrısında bulundu.

SİYASİ BASKI ÇAĞRISI

Kamuoyuna yeni yansıyan 26 Şubat tarihli mektupta NATO müttefiki Türkiye'nin uzun yıllardır ABD'nin önemli bir partneri olduğuna, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin ilişkilerin gerildiğine işaret edildi.

Mektupta, "Stratejik müttefik olarak kalmak ABD ve Türkiye'nin karşılıklı çıkarına olsa da, bu ilişkilerin onarılabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisinin davranışını değiştirmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadesi kullanıldı.

İKİNCİ MEKTUP SKANDALI

Mektupta imzası bulunanlar arasında Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat partili Başkanı Gregory Meeks ve Meclis'in kıdemli üyelerinden Cumhuriyetçi Mike McCaul de yer alırken temsilciler meclisinden 170 üye de skandal mektubu üslenenler arasında yer aldı.

ABD 54 senatör 9 Şubat tarihinde Başkan Joe Biden'a mektup yazarak Türkiye'yi şikayet edip baskı uygulanması çağrısında bulunmuşlardı.