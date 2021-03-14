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Son dakika: Koronavirüs risk haritasında hangi illerin renkleri değişti? Hangi illerde renk değişimi olacak?

Son dakika haberi... 'nin risk durumu gösteren  yarın yeni şeklini alacak. Peki kademeli normalleşmeye geçilirken açıklanan haritada hangi illerin renkleri nasıl değişti? İlk açıklanan haritaya göre neler değişti? Hangi iller sarıdan turuncuya döndü. Hangi iller oldu? Hangi illerde renk değişimi olacak? Yeni kısıtlamalar gelecek mi?  Detayları muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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Son dakika: Koronavirüs risk haritasında hangi illerin renkleri değişti? Hangi illerde renk değişimi olacak?

Yarın kabine toplanıyor. 'nin risk durumu gösteren yarın yeni şeklini alacak. Peki kademeli normalleşmeye geçilirken açıklanan haritada hangi illerin renkleri nasıl değişti? İlk açıklanan haritaya göre neler değişti? Hangi iller sarıdan turuncuya döndü. Hangi iller oldu? Hangi illerde renk değişimi olacak? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Detayları muhabiri aktardı.

İşte o açıklamalar;

HARİTADA NELER DEĞİŞTİ?

Kademeli normalleşmeye geçerken açıklanan haritada 28 ilin sarı renkte olduğunu görüyoruz 15 ilin mavi olduğunu görüyoruz.

Kademeli normalleşme sonrası bir hafta sonra hazırlanmış olan haritada alttaki haritada 17 il sarı diğer iller turuncuya dönmüş durumda.

vaka sayıları artmış anlamına geliyor. Aşağıdaki haritada sadece 5 ili mavi olarak görüyoruz. Kırmızı renkteki illerde ise vaka sayıları arttı.

gibi iller için belki de bu hafta Pazar günü son kez dışarıya çıkıldı.

Hangi illerin renkleri değişti? HANGİ İLLERİN RENKLERİ DEĞİŞTİ?

Yeni kısıtlamalar gündemde mi? YENİ KISITLAMALAR GÜNDEMDE Mİ?

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