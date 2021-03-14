Yarın kabine toplanıyor. Türkiye'nin risk durumu gösteren koronavirüs risk haritası yarın yeni şeklini alacak. Peki kademeli normalleşmeye geçilirken açıklanan haritada hangi illerin renkleri nasıl değişti? İlk açıklanan haritaya göre neler değişti? Hangi iller sarıdan turuncuya döndü. Hangi iller kırmızı oldu? Hangi illerde renk değişimi olacak? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

İşte o açıklamalar;