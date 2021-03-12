12 Mart 2021, Cuma
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Yunanistan'ın Türkiye korkusu! İsrail’den kiralayacağı 2 Heron tipi İHA için İskiri Adası’nda özel üs kurdu

’ın ’den kiralayacağı 2 tipi insansız hava aracı (İHA) için ’nda (Skyros) özel üs kurduğu bildirildi. Bu konuda yapılan çalışmaların ve insansız hava araçlarını kullanacak Yunan askeri personelin İsrail’deki eğitimlerinin tamamlandığı bildirildi. Ta Nea gazetesinde yer alan haberde Türkiye'nin İHA alanında son yıllarda büyük yatırımlar yaptığı ve kendi araçlarını ürettiği vurgulandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Yunanistan'ın Türkiye korkusu! İsrail’den kiralayacağı 2 Heron tipi İHA için İskiri Adası’nda özel üs kurdu

'da yayımlanan Ta Nea gazetesi, ile arasında yapılan savunma iş birliği anlaşması kapsamında 3 yıllığına Yunanistan'a verilmesi kararlaştırılan insansız hava araçlarının 'ndaki 135. Hava Üssü'nde oluşturulan özel üste konuşlandırılacağını yazdı.

NİSAN AYINDA AKTİF OLACAK

Bu konuda yapılan çalışmaların ve insansız hava araçlarını kullanacak Yunan askeri personelin İsrail'deki eğitimlerinin tamamlandığı belirtilen haberde, Heronların ileriki günlerde Yunanistan'a getirilerek nisanda faaliyete geçirilmesinin planlandığı ileri sürüldü.

YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE KORKUSU

Haberde, Yunan Kara Kuvvetlerinde 6 Pigasos II Block ve 8 Sperwer tipi insansız hava aracının daha bulunduğu ancak bunların eski teknoloji olduğuna işaret edilerek, Türkiye'nin İHA alanında son yıllarda büyük yatırımlar yaptığı ve kendi araçlarını ürettiği vurgulandı.

YUNANİSTAN'DAN İHA HAMLESİ

İsrail'den alınacak Heronların görevinin Yunanistan'ın deniz sınırlarını, göçmen akınlarını ve Türkiye'nin hareketlerini daha yakından "denetlemek" olduğu kaydedilen haberde, "2 UAVs'in Yunan hava kuvvetlerine katılımıyla Yunan silahlı kuvvetleri, insansız hava araçları alanında birçok aşamayı aynı anda atlayacak." ifadelerine yer verildi.

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