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Joe Biden Erdoğan'ı devirmek istiyor! Yunan Türkolog Dimitri Kitsikis'den flaş yorumlar...

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Giriş: 28.02.2021 01:26
Güncelleme:28.02.2021 01:45
Yunan Türkolog Dimitri Kitsikis 15 Temmuz darbe girişimi hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Darbenin ABD Başkanı Obama ve Başkan Yardımcısı Biden tarafından tasarlandığını öğrendiğini söyleyen Kitsikis, darbenin Amerikan üssü İncirlik'te başladığını ifade etti. Darbenin amacının Erdoğan'a suikast düzenleyip onun yerine geçmek olduğu belirten Kitsikis, darbeden önce Fetullah Gülen'in CIA tarafından desteklendiğini bildiğini ifade etti. Biden'ın Erdoğan'ı devirmek istediğini belirten Kitsikis, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları "darbe girişimi" olarak değerlendirdi.
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