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DSÖ'den Türkiye'nin de kullandığı Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (), 'nin de 50 milyon doz satın aldığı ve 50 milyon doz daha satın almak için girişimlere başladığını duyurduğu Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin açıklama yaptı. DSÖ'nün Türkiye'de şuana kadar yaklaşık 11 milyon doz kullanılan aşıya mart ayı sonuna kadar acil kullanım onayı vermesi bekleniyor. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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DSÖ'den Türkiye'nin de kullandığı Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin soruları cevapladı.

Harris, 'nün Çin'in Kovid-19 aşısının kullanımının onayın ne zaman vereceğine ilişkin sorusuna, "DSÖ aşı takip sistemine bakarsanız, Sinovac'ın süreç boyunca oldukça uzun bir yol kat ettiğini göreceksiniz. Sinovac aşısı, şu an değerlendirmelerin son aşamasında" yanıtını verdi.

Sözcü Harris, aşıya ilişkin son aşamada yanıtlanması gereken tüm soruların cevabını bulduğu takdirde DSÖ'nün çok kısa zamanda Sinovac aşısını da acil kullanım listesine ekleyeceğini belirtti.

Sinovac aşısının kullanıma onay verilmesi için tam bir tarih veremeyeceğini aktaran Harris, "Fakat mart sonuna kadar bu kararı bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"ASTRAZENECA AŞISININ KULLANILMAMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Oxford Üniversitesinin AstraZeneca şirketi ile geliştirdiği aşının uygulanmasına ilişkin bir soruya ise Harris, "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok" dedi.

Harris, "Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı" bilgisini verdi.

Danimarka, Norveç, İzlanda, İtalya, Romanya ve son olarak da Bulgaristan'da AstraZeneca Kovid-19 aşısının uygulanması geçici olarak durdurulmuştu.

DSÖ, 10 Şubat'ta, Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının, 65 yaş üstü kişiler de dahil olmak üzere, yetişkinlerde kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Örgüt, 31 Aralık'ta da Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti.

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