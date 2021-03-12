DSÖ'den Türkiye'nin de kullandığı Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklama

"ASTRAZENECA AŞISININ KULLANILMAMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Oxford Üniversitesinin AstraZeneca şirketi ile geliştirdiği aşının uygulanmasına ilişkin bir soruya ise Harris, "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok" dedi.

Harris, "Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı" bilgisini verdi.