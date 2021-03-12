Son dakika: Yeni bir uyarı daha geldi! Avrupa'da aşı kabusa döndü 10 ülke aşılamayı durdu

DSÖ: AŞILAMA DURDURULMAMALI



Öte yandan EMA, anafilaksi ve diğer şiddetli alerjik reaksiyonların aşılarla çok nadiren ortaya çıkabilen bir yan etki olduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulması için bir neden olmadığını ifade ederek, aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğuna dair bir kanıt olmadığı için aşının kullanımının durdurulma-ması gerektiğini belirtti.