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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Yeni bir uyarı daha geldi! Avrupa'da aşı kabusa döndü 10 ülke aşılamayı durdu

Son dakika: Yeni bir uyarı daha geldi! Avrupa'da aşı kabusa döndü 10 ülke aşılamayı durdu

(EMA), kan pıhtılaşması nedeniyle Birliği () ülkelerinde kullanımı askıya alınan ve  tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının yan etkilerine, şiddetli alerji reaksiyonlarının da eklenmesi gerektiğini açıkladı. Öte yandan 10 ülkenin aşılamayı durdurmasının ardından bir açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nden () geldi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Son dakika: Yeni bir uyarı daha geldi! Avrupa'da aşı kabusa döndü 10 ülke aşılamayı durdu

'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanımı askıya alınmıştı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan açıklamada, aşının yan etkilerine şiddetli alerjik reaksiyonların da eklenmesi gerektiği belirtildi.

EMA, ürün bilgilerinde ilacın yan etkilerinin anafilaksi ve diğer alerjik reaksiyonlar içerdiğini belirtecek şekilde bir güncelleme yapılmasını ��nerdi.

Oxford-AstraZeneca aşısını değerlendiren EMA, "Güncelleme, Birleşik Krallık'taki yaklaşık 5 milyon aşı arasında görülen 41 olası anafilaksi raporunun incelemesine dayanıyor" ifadelerini kullandı.

EMA, verilerin dikkatlice gözden geçirilmesinin ardından bu vakaların bazılarında aşı ile bir bağlantının muhtemel olduğunu belirtti.

DSÖ: AŞILAMA DURDURULMAMALI

Öte yandan EMA, anafilaksi ve diğer şiddetli alerjik reaksiyonların aşılarla çok nadiren ortaya çıkabilen bir yan etki olduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Oxford- aşısının kullanımının durdurulması için bir neden olmadığını ifade ederek, aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğuna dair bir kanıt olmadığı için aşının kullanımının durdurulma-ması gerektiğini belirtti.

10 ÜLKE AŞININ KULLANIMINI DURDURDU

'de Oxford-AstraZeneca aşısı ile aşılanan 3 milyondan fazla kişide 22 kan pıhtısı vakası rapor edilmesi üzerine şu ana kadar toplamda 10 ülke aşının kullanımını durdurduğunu açıklamıştı.

Aynı zamanda Tayland ve Bulgaristan da Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını durdurduğunu açıklamıştı.

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