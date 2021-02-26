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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yan yana gelmesi yetti! Yunan çıldırdı: Türkiye'ye meydan okudular Yan yana gelmesi yetti! Yunan çıldırdı: Türkiye'ye meydan okudular
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de başlattığı Mavi Vatan tatbikatına kilitlenen Yunanistan, en önemli destekçisi Fransa'nın adımıyla heyecana kapıldı. Bir Yunan fırkateyni ile uçak gemisinin yan yana gelmesi yerel medyayı çıldırtmaya yetti. Fransa'nın Türkiye'ye açık bir mesaj verdiğini yazan Yunan medyası, halihazırda devam eden Mavi Vatan tatbikatına gelecek hafta Girit'in güneyinde uçak gemisiyle yanıt verileceğini yazdı.
Giriş Tarihi: 26.02.2021 15:22 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 15:29
Yunan Genelkurmay Başkanlığı, Korsika adasının açıklarında gerçekleşen ve Fransız donanmasının başı çektiği Clemenceau adlı tatbikata Kanaris fırkateyni ile katıldığını duyurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU İnternet sitesinde fotoğraflarla birliket yer alan resmi açıklamada, Yunanistan'ın yanı sıra ABD, Belçika ve İtalya'nın da yer aldığı tatbikatın Akdeniz bölgesinde barış ve istikrarı pekiştirmeyi hedeflediği savunuldu.
Fransız ordusu Twitter hesabından tatbikata ilişkin iki kare paylaşırken, bir sonraki durağı Doğu Akdeniz olacak Charles De Gaulle'le Yunan fırkateyninin yan yana gelmesi bile Yunan medyasında sevinç çığlıkları atılmasına yetti.
'Uçak gemisi Charles De Gaulle ve Yunan fırkateyni Kanaris yan yana' başlıkları atılırken, yerel medya Fransız filosunun gelecek hafta Girit Adası'na ulaşmasının beklendiğini bildiriyor.
Türkiye'nin 25 Şubat'ta başladığı ve 7 Mart'a kadar sürecek Mavi Vatan tatbikatına vurgu yapan New Post yayın organı, Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle'ün aynı tarihlerde bölgeye girişinin Ankara'ya açık bir mesaj olduğunu yazdı. Yunanistan ordusuyla Fransız donanması Girit Adası'nın güneyinde gelecek hafta birlikte tatbikat yapacak. Tatbikatta Yunan ve Fransız savaş uçakları da yine bölgede havalanacak.