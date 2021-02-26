Yan yana gelmesi yetti! Yunan çıldırdı: Türkiye'ye meydan okudular

Türkiye'nin 25 Şubat'ta başladığı ve 7 Mart'a kadar sürecek Mavi Vatan tatbikatına vurgu yapan New Post yayın organı, Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle'ün aynı tarihlerde bölgeye girişinin Ankara'ya açık bir mesaj olduğunu yazdı. Yunanistan ordusuyla Fransız donanması Girit Adası'nın güneyinde gelecek hafta birlikte tatbikat yapacak. Tatbikatta Yunan ve Fransız savaş uçakları da yine bölgede havalanacak.