Son dakika: Yunan medyası haddini iyice aştı: "Tüm Türk topraklarını vurabiliriz"

SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİ

Yunan medya kuruluşu Pentapostagma, tatbikatın Yunan Silahlı Kuvvetleri tarafından izlendiğini ve bazı savaş gemilerinin durumu izlemek için Salamis Deniz Üssü'nden ayrılma emri aldığını yazdı.