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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yunan medyası haddini iyice aştı: "Tüm Türk topraklarını vurabiliriz" Son dakika: Yunan medyası haddini iyice aştı: "Tüm Türk topraklarını vurabiliriz" Son dakika haberi... Türkiye'nin attığı her adımın karşısında olmayı ülke politikası haline getiren Yunanistan, provokasyona devam ediyor. Mavi Vatan 2021 tatbikatında Yunan medyası, donanmanın Türk tatbikat bölgesine savaş gemilerini yolladığını duyurdu. Basın konuyu manşetlerine yine skandal ifadeler kullanarak aldı. Giriş Tarihi: 02.03.2021 10:00 Onlarca Türk savaş gemisi, uçaklar ve helikopterlerle Türk ordusu 'Mavi Vatan' tatbikatına başlarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gövde gösterisini geniş bir şekilde tanıttı. Yunanistan'ın isminden bile rahatsız olduğu tatbikat, Doğu Akdeniz ve Ege'de tam gelişim aşamasına giriyor. Plana göre 87 savaş gemisi, 27 savaş jeti, 20 helikopter ve insansız hava araçları tatbikatta görev alacak. GALERİ DEVAM EDİYOR Tatbikat üç ana noktada yapılacak. Bunlar Siros koyu, Ege'nin güneydoğu kesimindeki Aksaz limanı yakın, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet karasuları. Tatbikatta ANKA, TB-2, ALBATROS-T ve Şimşek kullanılacak. Adalar Denizi ve Akdeniz'de gerçekleştirilecek olan tatbikat 07 Mart 2021'de sona erecek. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar; Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, savunma ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak talimatlar verdi. SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİ Yunan medya kuruluşu Pentapostagma, tatbikatın Yunan Silahlı Kuvvetleri tarafından izlendiğini ve bazı savaş gemilerinin durumu izlemek için Salamis Deniz Üssü'nden ayrılma emri aldığını yazdı.