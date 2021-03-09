Dünyaca ünlü New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırma, Güney Amerika'da ortaya çıktığından itibaren diğer koronavirüs türlerinden daha hızlı yayıldığı tespit edilen P.1 (Brezilya) mutasyonuna karşı Pfizer BioNTech aşısının etkili olduğu açıklandı.

Özel sektör iki tıp şirketinden ve Teksas Üniversitesi'nden bilim insanları, virüsün P.1 mutasyonuyla aynı başak protein mutasyonlarına sahip bir versiyonu üretti.