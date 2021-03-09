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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Prof. Dr. Uğur Şahin'in ürettiği Kovid-19 aşısıyla ilgili yeni gelişme: Brezilya mutantına karşı...

Son dakika: Prof. Dr. Uğur Şahin'in ürettiği Kovid-19 aşısıyla ilgili yeni gelişme: Brezilya mutantına karşı...

Son dakika haberleri... Prof. Dr. ve eşi Dr. ’nin bulduğu ve dünyaya umut olan Kovid-19 aşısında yeni gelişme... Dünyaya umut olan aşının 'de ortaya çıkan mutanta karşı etkili olduğu duyurulmuştu. Peki 'da ortaya çıkan ve ağır hastalık yapma ihtimali daha yüksek olan mutant virüse karşı etkili olup olmadığı netlik kazanmamıştı. Konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. aşısı Brezilya'daki mutasyona uğraşmış virüse karşı etkili mi? İngiltere'de yapılan araştırmanın sonuçları yayımlandı. İşte detaylarlar...

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Son dakika haberler...Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınınından kurtulmak için milyonlarca insan aşılanıyor. Virüs ise hayatta kalmak için sürekli şekil değiştiriyor.

Aşılar da bu değişime uygun şekilde güncellenme yarışı içine girerken, İngiltere'den müjdeli haber geldi.

Dünyaca ünlü New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırma, Güney Amerika'da ortaya çıktığından itibaren diğer koronavirüs türlerinden daha hızlı yayıldığı tespit edilen P.1 (Brezilya) mutasyonuna karşı Pfizer BioNTech aşısının etkili olduğu açıklandı.

Özel sektör iki tıp şirketinden ve Teksas Üniversitesi'nden bilim insanları, virüsün P.1 mutasyonuyla aynı başak protein mutasyonlarına sahip bir versiyonu üretti.

Pfizer aşısı olan kişilerden alınan kan örneklerinde, laboratuvar ortamında üretilen virüs test edildi.

Başak proteini, virüsün insan hücrelerine girmek için kullanılan kısm olarak bilinirken, aşıların çoğu virüsün bu yönünü hedef alıyor. New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırma, bilim insanlarının kandaki antikorların test virüsünü nötralize edebildiğini keşfettiği aktarıldı.

BioNTech aşısı Türkiye'de üretilecek mi? Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı BİONTECH AŞISI TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK Mİ? PROF. DR. UĞUR ŞAHİN AÇIKLADI

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