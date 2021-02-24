24 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermeni askeri hedeflerin yok edildiği anlara ilişkin yeni görüntü yayınladı

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermeni askeri hedeflerin yok edildiği anlara ilişkin yeni görüntü yayınladı

, 27 Eylül 2020’de başlayan ve Rusya’nın arabuluculuğuyla 10 Kasım 2020’de varılan anlaşmayla ateşkes ilan edilen savaşına ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
ABONE OL

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül 2020'de başlayan ve 10 Kasım 2020'de Rusya'nın da arabuluculuğuyla imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona eren savaşa ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

Yayınlanan görüntülerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasına da yer verilirken; Azerbaycan ordusunun hava kuvvetlerine ait Su-25 tipi uçakların düzenlediği hava saldırılarının görüntüleri paylaşıldı.

Azerbaycan, Dağlık Karabağda Ermeni askeri hedeflerin yok edildiği anlara ilişkin yeni görüntü yayınladı AZERBAYCAN, DAĞLIK KARABAĞ'DA ERMENİ ASKERİ HEDEFLERİN YOK EDİLDİĞİ ANLARA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜ YAYINLADI

Başkan Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısına başkanlık etti! Masada Libya, Karabağ, Suriye ve AB var BAŞKAN ERDOĞAN, DIŞ POLİTİKA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA BAŞKANLIK ETTİ! MASADA LİBYA, KARABAĞ, SURİYE VE AB VAR
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yukarı Karabağ nedeniyle Belçikaya tepki! SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YUKARI KARABAĞ NEDENİYLE BELÇİKA'YA TEPKİ!
Azerbaycan’ın Karabağ zaferi İranlı vekili rahatsız etti! Türkiye’yi hedef almaya kalkıştı AZERBAYCAN'IN KARABAĞ ZAFERİ İRANLI VEKİLİ RAHATSIZ ETTİ! TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMAYA KALKIŞTI
Son dakika: Putinden Başkan Erdoğana Karabağ telefonu! Moskovadaki üçlü zirve konusunda bilgilendirdi SON DAKİKA: PUTİN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A KARABAĞ TELEFONU! MOSKOVA'DAKİ ÜÇLÜ ZİRVE KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ
Rusyadan flaş Karabağ anlaşması açıklaması RUSYA'DAN FLAŞ KARABAĞ ANLAŞMASI AÇIKLAMASI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA