24 Şubat 2021, Çarşamba
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Donald Trump sosyal medyaya geri dönüş için harekete geçti! Bizzat başvurdu

'a yenildiği başkanlık seçiminden sonra yaşanan kanlı kongre baskınını kışkırttığı gerekçesiyle soruşturma geçiren ve sosyal medya hesapları askıya alınan eski Başkanı , sosyal medyaya geri dönebilmek için harekete geçti. Gözetim Kurulu sözcüsü ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Trump'ın ve Instagram hesaplarıyla ilgili Gözetim Kurulu'na bir kullanıcı beyanının ulaştığını teyit edebiliriz. Ancak kurul kararını açıklayana kadar bu konu hakkında başka yorum yapmayacağız" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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Donald Trump sosyal medyaya geri dönüş için harekete geçti! Bizzat başvurdu

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen 'ın, 6 Ocak'ta düzenlediği mitingin ardından destekçileri Kongre baskını gerçekleştirmişti.

Trump'ın mitingdeki sözleri sonrası destekçileri Kongre'yi basmış ve olaylarda 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Olaylar sonrası Trump hakkında ikinci kez azil soruşturması yürütülmüş ancak çoğunluk sağlanamayınca aklanmıştı.

Gelişmeler sonrası dönemin Başkanı Trump'ın , , Instagram, gibi pek çok sosyal medya hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı.

Bu gelişmelerle de Trump aktif olarak kullandığı sosyal medyadan uzak kalmak zorunda kalmıştı.

TRUMP'IN OĞULLARI TWİTTER'DA 'ŞOV YAPTI'
Ancak ABD medyasına göre Trump sosyal medyaya dönüş için hazırlıklara başladı.

'de yer alan habere göre Trump sosyal medyaya dönüş için hazırlıklara başladı.

Eski başkan , platforma yeniden katılmak için 'na bizzat kendisi başvurdu.

Dünyanın dört bir yanından 20 uzmandan oluşan bir ekip olan Gözetim Kurulu, Facebook'un Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya alma kararını gözden geçirecek.

Gözetim Kurulu sözcüsü ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarıyla ilgili Gözetim Kurulu'na bir kullanıcı beyanının ulaştığını teyit edebiliriz. Ancak kurul kararını açıklayana kadar bu konu hakkında başka yorum yapmayacağız" dedi.

Geçen yıl hayata geçen ve şu ana kadar beş davaya karar veren Facebook Gözetim Kurulu'nun Trump'ın platformda kalıp kalamayacağına karar vermek için toplam 90 günü bulunuyor. Kurul tarafından alınacak kararın Facebook için bağlayıcı olduğu ifade ediliyor.

"SOSYAL MEDYADAN SIKILDIM" DEMİŞTİ
Twitter hesabı kalıcı olarak silinen eski Donald Trump, Twitter'ın "çok sıkıcı" hale geldiğini ve milyonlarca kişinin bu siteyi terk ettiğini söyledi. Trump'ın danışmanı da, sosyal medyadan uzak kalmanın başta olmak üzere Trump çiftini mutlu ettiğini açıklamıştı.

Trump, kapatılan sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarının çokluğuna dikkat çekerek, "Başa çıkmadılar, çünkü çok fazla kişi vardı. Her zamankinden çok fazlaydı." diye konuşmuştu.

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