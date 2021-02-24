Donald Trump sosyal medyaya geri dönüş için harekete geçti! Bizzat başvurdu

"SOSYAL MEDYADAN SIKILDIM" DEMİŞTİ

Twitter hesabı kalıcı olarak silinen eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın "çok sıkıcı" hale geldiğini ve milyonlarca kişinin bu siteyi terk ettiğini söyledi. Trump'ın danışmanı Jason Miller da, sosyal medyadan uzak kalmanın başta Melania Trump olmak üzere Trump çiftini mutlu ettiğini açıklamıştı.

Trump, kapatılan sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarının çokluğuna dikkat çekerek, "Başa çıkmadılar, çünkü çok fazla kişi vardı. Her zamankinden çok fazlaydı." diye konuşmuştu.