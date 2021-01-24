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Başkan Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti! Masada Libya, Karabağ, Suriye ve AB var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Önemli toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.
Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
NELER MASAYA YATIRILDI?
Toplantıda Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
AB İLE SÜREÇ...
Öte yandan Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirecek adımlar görüşüldü.