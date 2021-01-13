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Son dakika: Putin'den Başkan Erdoğan'a Karabağ telefonu! Moskova'daki üçlü zirve konusunda bilgilendirdi

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdi.

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Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Son dakika: Putin'den Başkan Erdoğan'a Karabağ telefonu! Moskova'daki üçlü zirve konusunda bilgilendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede Putin, Erdoğan'ı Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili bilgilendirdiği bildirildi.

MOSKOVA'DA KARABAĞ ZİRVESİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'daki çatışmadan bu yana ilk kez 12 Ocak 2021'de bir araya geldi.

Tarafları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya getirdi.

Üçlü zirve, Moskova'da, Kremlin Sarayı'nda gerçekleşti. Aliyev ve Paşinyan'ın zirvede el sıkışmaması dikkatlerden kaçmadı.

Üç liderin görüşmesi yaklaşık dört saat sürdü.

Aliyev, Paşinyan ve Putin, görüşmenin sonunda kameraların karşısına geçti.

Rusyada Karabağ zirvesi! Aliyev ve Paşinyan Moskovada RUSYA'DA 'KARABAĞ' ZİRVESİ! ALİYEV VE PAŞİNYAN MOSKOVA'DA
Son dakika: Moskovada Karabağ zirvesi SON DAKİKA: MOSKOVA'DA 'KARABAĞ' ZİRVESİ

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