Rusya'dan flaş Karabağ anlaşması açıklaması

"KARABAĞ'IN STATÜSÜ SONRA BELİRLENECEK"

Dağlık Karabağ'ın statüsü hakkında da konuşan Rus bakan, "Karabağ'ın statüsünden 9 Kasım'daki anlaşmada kasıtlı olarak bahsedilmiyor. Şu anda Karabağ'ın statüsü konusunda ilerlemek için iyi bir zaman değil, bu geleceğe bırakılmış bir konu. Ermenistan'ın Karabağ ile olan bağını hiçbir zaman reddetmedik. On yıllardır süren müzakereler boyunca Ermenistan ile Karabağ'ın birbirinden koparılması hiçbir zaman gündeme gelmedi. Bu yüzdendir ki Laçin koridoruna kimse tarafından karşı çıkılmadı, halen de Azerbaycanlı komşularımız dahil tarafların uzlaşı içinde oldukları bir konu" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Lavrov'a Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova eşlik etti