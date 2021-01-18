Rusya'dan flaş Karabağ anlaşması açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan-Ermenistan savaşına dair önemli açıklamalarda bulundu. Anlaşmada gizli madde bulunmadığını belirten Lavrov, Dağlık Karabağ'da işlerin yolunda gittiğini vurguladı.
2 saatlik basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan-Ermenistan savaşına da değindi. Aliyev ve Paşinyan'ın anlaşmanın başarılı bir şekilde uygulandığından hemfikir olduklarını belirten Lavrov, Dağlık Karabağ ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
"ANLAŞMA ETKİLİ BİÇİMDE UYGULANIYOR"
Lavrov, "Karabağ'da çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin 9 Kasım'da yapılan anlaşma oldukça etkili bir biçimde uygulanıyor. Hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hem Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın değerlendirmesi bu yönde" değerlendirmesini yaptı.
"KARABAĞ'IN STATÜSÜ SONRA BELİRLENECEK"
Dağlık Karabağ'ın statüsü hakkında da konuşan Rus bakan, "Karabağ'ın statüsünden 9 Kasım'daki anlaşmada kasıtlı olarak bahsedilmiyor. Şu anda Karabağ'ın statüsü konusunda ilerlemek için iyi bir zaman değil, bu geleceğe bırakılmış bir konu. Ermenistan'ın Karabağ ile olan bağını hiçbir zaman reddetmedik. On yıllardır süren müzakereler boyunca Ermenistan ile Karabağ'ın birbirinden koparılması hiçbir zaman gündeme gelmedi. Bu yüzdendir ki Laçin koridoruna kimse tarafından karşı çıkılmadı, halen de Azerbaycanlı komşularımız dahil tarafların uzlaşı içinde oldukları bir konu" ifadelerini kullandı.
Toplantıda Lavrov'a Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova eşlik etti
ANLAŞMADA GİZLİ MADDE VAR MI?
Lavrov ayrıca, 9 Kasım'da yapılan anlaşamaya ilişkin bir başka soru karşısında, "Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bu anlaşmasının gizli bir eki yoktur" dedi
"İKİ TARAFLA DA İLETİŞİM HALİNDEYİZ"
Sputnik'in haberine göre Lavrov, "Rus askeri yetkililer, Karabağ'da esir değişimi için Ermenistan ve Azerbaycanlı meslektaşları ile iletişim içindeler" açıklamasını da yaptı.