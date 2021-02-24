Komşusunu öldürerek kalbini ailesine yedirdi! Kusarken yakalandı



ERKEN TAHLİYE EDİLMİŞ

Eyalet kayıtlarına göre, Anderson'ın hayatının son 15 yılını çoğunlukla hapiste geçirdiği belirtildi. 2006 yılında kız arkadaşına saldırmak ve uyuşturucu bulundurmaktan hapse giren Anderson, 2 yıldan kısa süre sonra serbest bırakıldı. 2012 yılında ise ilkokul yakınlarında uyuşturucu satmaktan 15 yıl hapis cezası alan Anderson'ın, 2017'de 20 yıl denetimli serbestlik ile erken tahliye edildiği ardından bir kadına silah doğrulttuğu ve uyuşturucu taşıdığı gerekçesi ile 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anderson'ın Ocak ayında ise erken tahliye edildiğinin ortaya çıkması, ülkede öfkeye neden oldu.