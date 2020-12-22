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Azerbaycan’ın Karabağ zaferi İranlı vekili rahatsız etti! Türkiye’yi hedef almaya kalkıştı

’ın karşısında Karabağ’da aldığı tarihi zafer İranlı vekil ’ı oldukça rahatsız etti. Ahmedi Bilaş, "Ermenistan’ı desteklememiz gerekliydi. Azerbaycan’dan topraklarımızı geri alamayız.” İfadelerini kullandı. Haddini aşan ifadeler kullanan Ahmedi Bilasi 'ın ’ye yönelik uluslararası yaptırımları 'kayıtsız şartsız' desteklemesi gerektiğini de ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Azerbaycan’ın Karabağ zaferi İranlı vekili rahatsız etti! Türkiye’yi hedef almaya kalkıştı

'ın Şazand kenti milletvekili, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi üyesi Mahmud , 'ı desteklemeyi ülkesinin dış politikasında önemli bir ilke olarak gördüğünü söyledi.

"KARABAĞ SAVAŞI'NDA ERMENİSTAN'I DESTEKLEMELİYDİK"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Meclis oturumunda açıklamalarda bulunan Bilaş, "Karabağ savaşı sırasında, diplomatik terbiyeyi bir kenara bırakarak Ermenistan'ı desteklememiz gerekliydi. Bugünkü Cumhuriyeti ile Güney Kafkasya'nın bazı kısımları gerçek ve tarihi belgelere göre İran anavatanının bir parçası olup, gelecekte bir şey olduğunda, bu bölgeler anavatanlarına, İran'a iade edilmelidir. İran, 'ye yönelik Avrupa ve Amerika yaptırımlarını kayıtsız şartsız desteklemelidir" dedi.

İRANLI BİR BAŞKA MİLLETVEKİLİNDEN ALÇAK PAYLAŞIM!

İranlı Milletvekili Ali Asker Hani, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti esnasında okuduğu şiir nedeniyle ölüm tehdidinde bulundu.

Hani hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan, İran topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu" derken, 'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri yayınladı.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanıldıktan sonra Aras türküsünün sözlerini okumuştu;

"Aras'ı ayırdılar

Kum ile doldurdular;

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar,

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin"

TWITTER "TEHDİT" NEDENİYLE PAYLAŞIMI KALDIRDI

İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tehdit içerdiği için Twitter tarafından kaldırıldı.

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